Paty Cantú le canta ‘Las Mañanitas’ a Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos México’

“Resulta y resalta” que Wendy Guevara, finalista de La Casa de los Famosos México, está a punto de cumplir años y como sorpresa la cantante Paty Cantú fue hasta el recinto del reality show para cantarle ‘Las Mañanitas’.

Actualmente, La Casa de los Famosos México solamente cuenta con cinco participantes, de los 14 que entraron en junio, quienes están en busca de conseguir un premio de cuatro millones de pesos.

A pesar de que en ediciones pasada de La Casa de los Famosos la gran final se compone de cinco finalistas, Galilea Montijo reveló que el reality tendrá una gala de eliminación sorpresa que expulsará a uno de los restantes integrantes del ‘team infierno’.

Wendy Guevara ha tenido diferentes momentos populares en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Por qué Paty Cantú fue a ‘La Casa de los Famosos México’?

A lo largo de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, los participantes han sido sorprendidos con la visita de celebridades musicales como Gloria Trevi, Thalía, Carín León y hasta Paulina Rubio.

A pesar de que Paty Cantú no forma parte de los famosos que han entrado al recinto, la intérprete de ‘Corazón bipolar’ reveló su visita repentina a las afueras de la casa con un video en su cuenta oficial de TikTok, en el que asegura que es fanática de Wendy Guevara.

Paty Cantú utilizó un megáfono para darle un mensaje a Wendy Guevara. (Foto: Tik Tok / @patycantu)

“Estaba viendo La Casa de los Famosos, me declaré ‘team’ Wendy desde el día uno… la he visto cantando muchas de mis canciones y no puedo más, tengo que ir a cantarle”, explicó Paty Cantú mientras se dirigía al establecimiento del programa.

En diversas ocasiones de La Casa de los Famosos México, incluso fuera del reality, Wendy Guevara ha expresado que es fanática de Paty Cantú y hasta ha tarareado algunos de sus éxitos como ‘Goma de mascar’.

¿Cómo fue la visita de Paty Cantú a ‘La Casa de los Famosos México’?

“¡Wendy, casi nos lleva la policía dos veces!”, explicó por medo de un micrófono la cantante, “’Tata’ (apodo de Sergio Mayer) somos ‘team Infierno’ lo que pasa es que Wendy es mi hermana, soy Paty Cantú dile que la amo”.

En ese momento, Sergio Mayer fue a despertar a la influencer, quien velozmente se paró para ir al patio del programa en donde se pueden escuchar los gritos de sus fanáticos. Cantú cantó algunos de sus éxitos y aseguró que ella misma se invitó para desearle buena suerte a Guevara.

Wendy Guevara agradeció el mensaje de Paty Cantú. (Foto: TikTok / @patycantu)

“¡Paty te amo!”, gritó Wendy Guevara antes de que Paty Cantú le deseará un feliz cumpleaños y le cantará ‘Las Mañanitas’.

El cumpleaños de la influencer es el próximo 12 de agosto y en algunas transmisiones del reality show aseguró que saliendo festejará con sus amigas cercanas.

¿Cuándo acaba ‘La Casa de los Famosos México’?

Una de las reglas en La Casa de los Famosos México es que todo puede cambiar, es por ello que hay modificaciones en sus dinámicas cada cierto tiempo.

Si sus transmisiones se mantienen de la misma manera, la competencia en la que se encuentra Wendy Guevara llegará a su fin el siguiente domingo 13 de agosto con un evento que empezará a las 20:30 horas.