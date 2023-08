¿'Barby’ Juárez acepta fraude en ‘La Casa de los Famosos’? Esto dijo rumbo a la final

La boxeadora Mariana ‘La Barby’ Juárez se refirió al supuesto fraude dentro de La Casa de los Famosos México, cuando por medio del azar se decidió al primer finalista con una dinámica llamada ‘La Juguetería’, en donde los participantes debían encontrar el boleto dorado entre unas cajas de regalo que les daría el pase a la posibilidad de ser los ganadores de 4 millones de pesos.

Quien fuera la última eliminada del reality show, que está a pocos días de su final, contó cómo fue que vivió la experiencia en donde el peruano Nicola Porcella fue quien finalmente obtuvo el beneficio en la ronda 6 ante la mirada de Poncho de Nigris, quien lo aconsejó.

Después, el influencer fue llamado al confesionario tras denunciar lo que a él le pareció como un fraude. “Pero cantado. Nos acomodaron a todos en los lugares, estaba más que clara que te la querían dar. Nicola se fue a meter desde acá hasta allá”, expresó. Usuarios en redes sociales acusaron a la conductora Galilea Montijo, quien entró a la casa, de hacerle señas a la deportista con el número ganador.

'La Barby' Juárez y Nicola Porcella abrieron al mismo tiempo sus cajas para descubrir al primer finalista. (Foto: TikTok @lacasafamososmx)

¿Qué dijo ‘La Barby’ Juárez sobre el boleto al primer finalista?

Cuestionada por Cecilia Galiano, ‘La Barby’ hizo frente a quienes señalaron que la producción la favorecía junto a Jorge Losa, ambos los últimos integrantes del ‘team cielo’.

“De los regalos, que era para mí y dejé que Nicola entrara porque teníamos cierta empatía con Nicola, porque Nicola necesita ese premio”, contó.

Asimismo, confirmó que dejó que lo agarrara. “Sí. Ya me había dado cuenta que faltaba esa caja. (A) Poncho y Nicola los vi ahí un poquito y dije: ‘ojalá no se hayan dado cuenta’ pero cuando vi que era Nicola el que iba dije: ‘va’. Pensé que era Poncho, pero si era no lo iba a dejar, lo iba a agarrar yo”, agregó.