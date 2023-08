¿Por qué ‘Barby’ Juárez amenaza con abandonar ‘La Casa de los Famosos México’?

Esta semana será diferente en La Casa de los Famosos México, pues se decidió el lunes al primer finalista del reality show: Nicola Porcella, algo que alegró a los integrantes del ‘Team Infierno’ y habría causado molestia a la ‘Barby’ Juárez.

Durante la dinámica realizada este lunes, los seis integrantes que todavía permanecen en la casa debían encontrar un boleto dorado para elegir quién sería el primero en asegurar su lugar en la final.

En la última ronda, Nicola Porcella fue la persona que encontró el ticket dorado en una de las últimas cajas y se convirtió en el primer finalista, aunque esto no le causó gracia a la boxeadora, quien incluso amenazó con abandonar el programa.

¡EL BOLETO DORADO ESTABA EN LA CAJA NÚMERO 1! ¡@NicolaPorcella a la finaaaaaaaaal! 🥳🥳🥳



‘Barby’ Juárez dijo que quiere salir de La Casa de los Famosos México

De acuerdo con algunos videos que se viralizaron en redes sociales, Mariana ‘Barby’ Juárez empezó a ‘despotricar’ en contra de la producción del programa después de que Poncho de Nigris asegurara que le querían dar el boleto ganador a ella.

“Pero cantado, eso si siento como que ‘ah’. Nos acomodaron a todos en los lugares, estaba más que clara que te la querían dar (la caja ganadora). Nicola se fue a meter desde acá hasta allá”, señaló el regiomontano.

Ante estas esa aseveración, la boxeadora ‘explotó’ y dijo que se sentiría incómoda en competencia con el ‘Team Infierno’, ya que es la única que queda del ‘Team Cielo’ y probablemente la audiencia se vaya en su contra, pues en redes sociales sus compañeros son favoritos para ganar.

'Barby' Juárez se mostró molesta tras el triunfo de Nicola Porcella. (Foto: Twitter / @LaCasaFamososMx)

“Ya no pasa nada en serio, yo no quiero ni siquiera ni seguir, cómo me hacen sentir de que… estaba allá, quieren que a huevo esté yo, ¡no! Si son ellos, ni siquiera es por mí, yo ya… prefiero irme, en serio, imagínate en la eliminación que esté yo y digan: ‘Está comprado’. Si con Jorge (Losa) me sentí mal de cómo se estaba sintiendo imagínense yo”.

Mientras hacía estas declaraciones, ‘Barby’ Juárez empezó a empacar sus cosas para supuestamente pedirle a la producción que la dejaran abandonar el reality show.

Ante esta escena, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara intentaron calmar a la boxeadora de 43 años, pues empezaba a mostrarse alterada por involucrarla en un presunto fraude de la producción. Y aunque sí logró calmarse, se mantuvo a la defensiva de los demás participantes.

¿Qué dicen las redes sociales sobre la actitud de ‘Barby’ Juárez?

En redes sociales, los internautas señalan la postura de ‘Barby’ Juárez como pésima, pues era muy obvia su molestia al no poder tomar la caja que agarró Nicola Porcella durante la dinámica.

Incluso, dicen que ella ya sabía qué caja era la que contenía el boleto ganador, y por eso se molestó tanto y cambió su actitud cuando el exfutbolista peruano la tomó.