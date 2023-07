Otra contra Nicola Porcella: ‘La Barby’ Juárez lo cachetea; usuarios piden su expulsión

La convivencia en La Casa de los Famosos México se vuelve cada vez más tensa, pues en los últimos días los integrantes del reality show se han mostrado más a la defensiva con todos sus compañeros, incluyendo a los de su mismo ‘team’.

Para ejemplo, la noche del viernes ocurrieron un par de situaciones que alarmaron a los seguidores del programa y sobre todo de Nicola Porcella, uno de los integrantes del ‘team infierno’.

Además de que fue víctima de una ‘broma’ por parte de Sergio Mayer, Wendy Guevara y Poncho de Nigris, también recibió una cachetada de Mariana ‘la Barby’ Juárez durante una actividad en la que estaban participando.

La Casa de los Famosos México organizó una fiesta temática con los concursantes, mismos que se caracterizaron de cavernícolas y participaron en algunas actividades que ‘la Jefa’ les iba proponiendo, aunque no todo fue una sana convivencia.

Nicola Porcella en la fiesta temática de 'la Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @lacasafamososmx)

La cachetada de ‘la Barby’ Juárez a Nicola Porcella

En redes sociales como Twitter y TikTok se empezó a difundir un video en el que varios integrantes, incluido Nicola Porcella, se encuentran sentados platicando.

Inmediatamente se ve que la boxeadora camina, aparentemente con ‘unas copas de más’, se posiciona enfrente del influencer peruano y algunos empiezan a gritar emocionados, como Emilio Osorio.

En dicho clip se alcanza a distinguir que ella dice: “Mira, es que o sea, no me gusta… no me gusta” y de repente Poncho de Nigris jala la chamarra que trae puesta ‘Barby’, quien acto seguido lanzó un golpe al rostro de Porcella, lo que causó más gritos entre sus compañeros.

Cachetada de 'la Barby' Juárez a Nicola Porcella. (Foto: Twitter / @hwangtaehyunjin)

“No, porque te enamoras”, dijo la boxeadora de 43 años y termina riéndose a carcajadas, mientras Nicola se mostró incómodo, de acuerdo con lo señalado por usuarios en redes sociales.

Audiencia pide expulsión de ‘la Barby’ Juárez

Al igual que con el hostigamiento de Sergio Mayer y el ‘team infierno’ ocurrido la madrugada de este sábado (donde también participó ‘la Barby’), los internautas piden sanciones e incluso la expulsión de la boxeadora, pues consideran que estuvo mal su accionar.

“Exigimos una sanción para la Barby y Sergio Mayer”, “Por lo menos estos tres individuos, Barby, Sergio y Poncho deberían ser expulsados por sus agresiones físicas.” e “Y van a hacer algo con lo que hizo Barby y Sergio Mayer o van a seguir de ciegos. ?????”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Tuits sobre la cachetada de 'Barby' Juárez a Nicola Porcella. (Foto: Captura de pantalla)

Hasta el momento de la redacción de esta nota, ni la producción de La Casa de los Famosos México, ni las redes sociales de la boxeadora ni de Porcella han pronunciado una postura sobre lo ocurrido.