Poncho de Nigris y Sergio Mayer ¿celosos de Wendy? Esto dijeron en ‘La Casa de los Famosos’

En La Casa de los Famosos México se formaron los famosos ‘team cielo’ y ‘team infierno’, mismos que aparentemente tienen alianzas entre sí, aunque parece que poco a poco empiezan las rivalidades con sus mismos compañeros.

Tal es el caso de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, quienes recientemente hablaron sobre Wendy Guevara y se mostraron negativos ante la aceptación y popularidad que la influencer tiene en redes sociales y algunas secciones del mismo reality.

En una plática que sostuvieron los actores con Nicola Porcella y Jorge Loza, manifiestan su descontento por la red de seguidores que tiene la integrante de ‘Las perdidas’ e, incluso, aseguraron que el programa era para posicionar su trayectoria en la industria del entretenimiento.

Integrantes de 'la Casa de los Famosos México' hablando. (Foto: Twitter / @lacomadritaof_)

¿Qué dijeron Poncho de Nigris y Sergio Mayer sobre Wendy Guevara?

Un video que rápidamente se viralizó en redes sociales muestra a Mayer, de Nigris, Porcella y Loza platicando sobre el alcance que tiene Wendy en redes sociales y toda la comunidad que ha formado con sus seguidores.

El primero en hablar sobre el tema es el exGaribaldi, quien mencionó que desconocía la popularidad de la influencer, pero que esto era un beneficio que ella tenía para ganar la contienda por los cuatro millones de pesos.

“Yo no la conocía, todo mundo habla del poder de Wendy. ¿Cuál es el poder de Wendy? (…) Si a mí me dicen que vas a competir contra una influencer que tiene toda una red de seguidores que van a apoyarla, yo no le entro. Yo no entré a competir para generar contenido”, aseguró.

Wendy Guevara es la participante favorita de 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Mientras Porcella trataba de explicar su punto cuando habló sobre el poder que tenía Guevara en las redes sociales, Poncho de Nigris señaló que él también tenía muchos seguidores, pero no tenía el mismo efecto que la joven influencer.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer creen que Wendy Guevara va a ganar La Casa de los Famosos México

“Yo también tengo muchos seguidores en redes sociales, muchos. O sea, tengo 10 millones en TikTok y 4 en Instagram ahora. Pero creo que es el momento del primer trans”, dijo el empresario regiomontano.

“Es la primer trans, pero vuelvo a lo mismo. Si a mí me dicen ‘Es que queremos aprovecharlos a todos para lanzar a la primer trans’, pues no me utilices a mí. Qué bueno (…) yo soy incluyente y respeto la diversidad”, aseguró la expareja de Bárbara Mori.

Durante la plática, tanto Poncho como Sergio argumentaron por qué consideran que Wendy Guevara ganará La Casa de los Famosos México, aunque ella sienta que no.

“Wendy va a ganar, la están poniendo a ella, la están perfilando, está muy perfilada”, señaló De Nigris haciendo referencia a los martes de cinema en el reality, donde proyectan algunos momentos de los concursantes en el programa.

Wendy Guevara perfila como la ganadora de 'La Casa de los Famosos México' para algunos participantes. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

“Todo el tiempo es: ‘Es que Wendy va a ganar porque trae 10 millones de seguidores’, oigan yo no entré a competir contra youtubers (…) yo vengo, yo hago mi juego, no es mi estilo. Yo sigo siendo como soy y no puedo ponerme a competir contra algo que jamás voy a hacer ni adentro ni afuera, pero si eso está generando contenido, que genere contenido”, sentenció el papá de Sergio Mayer Mori.