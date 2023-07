La Casa de ¿la piratería? Estos son los programas de TV más vistos ilegalmente en México

¿Alguna vez has visto que en Facebook hacen transmisiones de partidos de futbol, películas o series? Seguramente sí, o incluso has participado en este tipo de videos en vivo que, en realidad, son ilegales cuando no existen los permisos correspondientes para realizarlas.

Un estudio de MUSO publicado en marzo de 2023 señala que, en 2022, el 95 por ciento de los contenidos que se visualizaban de manera pirata eran provenientes del streaming contra el 5 por ciento de descargas. Esto quiere decir que Internet es una de las fuentes principales para esta práctica.

“Este aumento constante desde 2020 se ha debido, en parte, a la proliferación de plataformas de suscripción y auge de contenidos exclusivos”, detalla el estudio, que además cita el aumento en los costos como una de las principales razones por las que existe dicho aumento en transmisiones ilegales.

A nivel mundial, México ocupaba hacia finales de 2022 el lugar número 9 en países que efectuaban más consumo de piratería, con más de 3 mil 556 millones de visitas a este tipo de sitios.

¿Qué es lo que más ven los mexicanos en transmisiones pirata?

En la actualidad, las series de televisión y reality shows, además de estrenos cinematográficos, son algunos de los contenido más consumidos en México a través de transmisiones por redes sociales.

De hecho, el programa La Casa de los Famosos México, de Televisa, es el contenido más buscado en transmisiones vía Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, mismas que, además de albergar contenido en vivo, también difunde algunos clips sobre momentos importantes del reality show.

'La Casa de los Famosos México' es transmitida por distintas redes sociales de forma ilegal. (Foto: YouTube / El 5)

En un reporte de TelevisaUnivisión a El Financiero, la empresa aseguró que el uso indebido de contenido es algo que no solo le afecta al medio de comunicación, sino a toda la industria del entretenimiento al generar pérdidas para el desarrollo del mismo.

El listado compartido señala que las series de televisión, telenovelas y programas más atractivos para la piratería en México son:

Según la compañía de Emilio Azcárraga Jean, cada mes tiene que desindexar miles de sus contenidos de plataformas.

Además, utiliza distintas herramientas digitales, algunas de ellas con inteligencia artificial (IA), para vigilar las redes sociales y dar de baja el contenido que viola derechos de propiedad intelectual, aunque también ha realizado una inversión importante contratando personal de monitoreo.

La IA es una de las principales herramientas de las empresas que realizan contenidos para detectar transmisiones pirata. (Shutterstock)

En los últimos tiempos, las redes sociales han efectuado esfuerzos valiosos para dar de baja las transmisiones ilegales que son compartidas por los usuarios, aunque esto no se puede lograr por completo gracias a la gran cantidad de contenido.