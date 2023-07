Nicola Porcella sufre ‘fractura de boxeador’ tras golpear una puerta en ‘La Casa de los Famosos’

Luego de ser acusado por sus compañeros del ‘team infierno’ de ser un traidor con el equipo, el actor peruano Nicola Porcella sufrió un ataque de ansiedad, ante lo cual golpeó fuertemente una puerta, por lo que tuvo que recibir atención médica de los paramédicos dentro de La Casa de los Famosos.

El participante relató su lesión. “Dicen que tengo fractura de boxeador. Yo le dije ‘pero lo puedo mover’, pero me dicen que es (el nudillo) más pequeñito”, contó ante los comentarios de Poncho de Nigris, quien le dijo que si fuera fractura el dolor habría sido mayor. “Me duele cuando me aprietan”, aseveró.

¿Por qué acusaron a Nicola Porcella de traidor?

Todo ocurrió por un comentario del exGaribaldi Sergio Mayer, quien aseveró que había visto a Porcella muy cercano a Jorge Losa y le cuestionó por qué no lo había nominado el elegido como líder de la semana, que salvó una vez más a la boxeadora ‘La Barby’ Juárez (junto con él son los únicos integrantes que quedan del ‘team cielo’).

“Me llama la atención porque el Albacete no ha votado por ti. Si dices que traes tanta competencia, ¿por qué no te ha dado? (…) ‘La Barby’ me lo confirmó, traen una relación de amistad y no de competencia”, dijo.

Fue justamente Losa quien lo consoló ante sus lágrimas. “No pasa nada, respira. Lo que necesites”, expresó al afirmar que solo era una etapa mental. “Todo está grabado, tú sabes la verdad”, añadió luego de una supuesta conspiración. “He sido el más leal”, le respondió.

Actualmente se encuentran nominados Mayer, Nicola y Apio Quijano en el primer domingo que saldrá un expulsado del ‘team infierno’. Otro altercado del peruano fue con Wendy Guevara, quien le pidió no hablar de ella a sus espaldas. El actor se defendió asegurando que estaban hablando de proyectos anteriores.