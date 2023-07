¿Cómo ha sido la carrera política de Sergio Mayer, participante de ‘La Casa de los Famosos México’?

Aparte de su carrera dentro de la industria del entretenimiento, como su participación en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer también ha incursionado en el mundo de la política.

La Casa de los Famosos México es un reality show en el que sus participantes compiten por un premio de 4 millones de pesos. De las 14 celebridades que ingresaron, actualmente solo hay ocho personas en la competencia.

Una de ellas es Sergio Mayer, quien tuvo un desacuerdo con Poncho de Nigris por mencionar su carrera política dentro del programa en vivo.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer se conocían antes de entrar a 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @ponchodenigris / @sergiomayerb)

¿Cómo fue la carrera política de Sergio Mayer?

Sergio Mayer Bretón es una celebridad mexicana que nació en 1966 dentro de la Ciudad de México. Es reconocido por haber sido integrante de la agrupación musical Garibaldi, modelo y hasta actor en algunas telenovelas.

Aparte de su trayectoria en el entretenimiento, desde mediados de los 2000, Sergio Mayer ha participado en diferentes fundaciones que apoyan a los derechos humanos. De acuerdo con su curriculum en el portal de la Cámara de Diputados, el ex Garibaldi se asoció con Defensoría Animal A.C., Por un México Bonito, entre otros.

Debido a sus labores altruistas, Sergio Mayer tomó la decisión en 2016 de retirarse del mundo del espectáculo para enfocarse en su carrera política. Dos años después, se postuló y obtuvo el puesto de diputado federal por parte del partido de Morena.

Sergio Mayer ha participado en la política mexicana. (Foto: Instagram / @sergiomayerb)

Entre los temas que trató durante su tiempo como diputado federal, se encuentra la Declaratoria de Impulso al Cine Mexicano en conjunto con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Sin embargo, en 2021 Sergio Mayer no consiguió la reelección.

A pesar de ello, el mexicano insiste en continuar con sus labores como político. A principios de agosto del año pasado, en conversación con el programa Venga La Alegría, expresó que le gustaría ser presidente o gobernador y se comparó con un actor de Hollywood:

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”.

Asimismo, en otras ocasiones ha asegurado que le gustaría ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México:

“A corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo”, explicó Mayer en conversación con Yordi Rosado.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento si Sergio Mayer planea retomar sus labores en la política tras su participación en La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer también ha participado en más de una polémica. (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la carrera política de Sergio Mayer?

Previo a la séptima gala de nominación de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer y Poncho de Nigris tuvieron un desacuerdo por un comentario que hizo el ex Big Brother sobre la trayectoria en la política del exmodelo.

Los integrantes del reality show se encontraban en la cocina de La Casa de los Famosos México bromeando que ya no tenían temas de conversación, con la dinámica de ‘Resulta y Resalta’ con Wendy Guevara, hasta que comenzaron a molestarse entre ellos por no haber conseguido la victoria en la prueba de líder semanal.

Sin embargo, Sergio Mayer se molestó por un comentario que hizo Poncho de Nigris:

“Aguante vara, tráguesela, desde la mañana estás mam*ndo. Metiste lo de la política y eso no está padre”, explicó molesto Sergio Mayer a Poncho de Nigris. Ante eso, el regiomontano le preguntó a lo que se refería.

“Cuando dije que donáramos las cosas, dijiste ‘tú porque eres político’. Eso no está padre, entonces aguante vara y no estés mam*nda. Metiste cosas que no debiste meter y lo sabes”, contestó Sergio Mayer haciendo referencia al momento en el que cuestionaron si deberían regalar su comida.

Sergio Mayer y Poncho de Nigris son integrantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @sergiomayerb / @ponchodenigris)

“¿Por lo de la política te duele?”, preguntó de Nigris a lo que recibió la siguiente respuesta de Mayer: “lo que yo haga es mi ped*, no tenías que meter nada de la política y lo que yo le proponga a ‘La Jefa’ es mi ped*”.

La celebridad originaria de Nuevo León se sinceró que fue un error haber mencionado el tema de la política, pero aseguró que no estaba de acuerdo con la reacción de Sergio Mayer: “tú no vas a decidir lo que se hace aquí en la casa”.

La discusión entre ambas celebridades cuando se pidieron una disculpa mutua y hasta tuvieron una pelea física de broma en el cuarto del ‘team infierno’. A pesar de ello, no es la primera pelea que discuten los integrantes de La Casa de los Famosos México.