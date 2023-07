Jorge Losa y ‘Ferka’ se besan en eliminación de ‘La Casa de los Famosos’: Esto han dicho sobre ser pareja

El actor Jorge Losa se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, este domingo, al llegar al foro en el que se encontraba su compañera del reality show ‘Ferka’, el español corrió hacia ella para abrazarla y darle beso: “¡Te amo! ¡te amo!”, le dijo mientras la abrazada.

Durante la post gala de eliminación, ‘Ferka’ comentó ese momento: “Lo extrañé muchísimo... me encanta tenerlo acá afuera. Me dijo ‘te amo’, estuvo muy bonito la verdad”, puntualizó la intérprete. También aseguró que Losa le comentó que tenía varias cosas que decirle en el futuro.

¿Jorge Losa y Ferka son novios?

La Casa de los Famosos México es un programa en el que 14 celebridades, de las cuales solamente quedan seis, son monitoreadas 24 horas y compiten por un premio de cuatro millones de pesos. Tanto Jorge Losa como ‘Ferka’ formaron parte del reality show dentro del ‘team Cielo’.

Jorge Losa y ‘Ferka’ no se conocieron dentro de aquel programa, ya que ambos artistas fueron participantes de otra producción llamada Las Estrellas Bailan en Hoy.

Jorge Losa y 'Ferka' se conocen desde antes de entrar a 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Instagram / @jorgelosaactor)

Desde que inició el reality show, Jorge Losa y ‘Ferka’ mantuvieron una relación de amistad cercana. Incluso en algunas transmisiones se dieron un par de besos, por lo que algunos de sus fanáticos comenzaron a especular de su posible romance.

A pesar de los rumores, ‘Ferka’, quien se convirtió en la tercera eliminada el 25 de julio, aclaró en diversas ocasiones que no tiene un noviazgo con el intérprete.

“No somos novios aclaro […] o sea su ‘amigui’ no soy tampoco. No somos novios porque no me lo ha pedido”, explicó ‘Ferka’ durante uno de los resúmenes semanales de La Casa de los Famosos México, que cuenta con la participación de los conductores Mauricio Garza y Cecilia Galliano.

'Ferka' y Jorge Losa fueron participantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @ferk_q / @jorgelosaactor)

Asimismo, durante la transmisión del día en el que Marlon Colmenarez visitó a Wendy Guevara hace unos días, Jorge Losa negó ser el novio de María Fernanda Quiroz.

“No, la neta no. No somos (novios). Cuando salga de aquí quiero cambiar eso”, explicó él cuando Wendy Guevara lo cuestionó sobre su relación con ‘Ferka’.