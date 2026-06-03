‘Se inspiró en su hijo más pequeño’: Así nació ‘Pancho Pantera’, el icónico personaje de Choco Milk

Luego de crear el dibujo de Pancho Pantera, Ernesto López trabajó en importantes estudios de animación, entre ellos Marvel. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

No solo el Maguito Sonric’s o el tierno Osito Bimbo marcaron la infancia de millones de mexicanos. Entre los personajes más recordados destaca Pancho Pantera, la imagen que durante décadas ha acompañado al chocolate en polvo Choco Milk.

El personaje —que en sus primeras versiones portaba sombrero mexicano y botas— debutó en 1959 y, pese a las transformaciones que ha experimentado con el paso de los años, se mantiene como la única mascota de la marca.

Detrás de su creación se encuentra el dibujante Ernesto López Bocanegra, quien tomó una decisión poco común: renunciar a las regalías de su personaje para garantizar que Pancho Pantera permaneciera vigente de manera indefinida.

¿Cuál es la historia de Choco Milk?

Choco Milk no nació con la caricatura de Pancho Pantera en sus empaques, ya que la imagen del valiente niño lleno de energía llegó 30 años después de que el producto fue lanzado al mercado.

El Museo del Objeto explica que Choco Milk surgió tras el final de la Revolución Mexicana. Se lanzó oficialmente en 1929 y se convirtió en el “primer producto que sirvió como suplemento alimenticio”.

Esto debido a que el chocolate no solo cambiaba el sabor de la leche entera, también se enriqueció con ingredientes como una amplia variedad de vitaminas, minerales y uno de sus componentes estrella: el hierro.

Pancho Pantera tenía su propia historieta. (Foto: Captura de pantalla)

“Choco Milk no es una simple mezcla, es un alimento certificadamente balanceado, preparado y de fácil digestión. ¡Sí nutre y agrada!”, dice uno de los anuncios de la época compartidos por el Museo del Objeto.

La primera imagen de Choco Milk era muy distinta a la que conocemos hoy, ya que únicamente mostraba a dos jóvenes con trajes típicos mexicanos, trenzas y sombreros. ¿Cómo llegó Pancho Pantera al empaque?

¿Cómo nació ‘Pancho Pantera’, el personaje de Choco Milk?

La mente detrás de la caricatura que continúa vigente hasta la actualidad es Ernesto López Bocanegra, un pariente lejano de Francisco González Bocanegra, autor del Himno Nacional Mexicano.

Nació en Tamaulipas y desde pequeño mostró interés por la animación, una profesión que llamó su atención después de ver películas en el cine junto a su padre, según relató en una entrevista publicada por la revista Vice.

“Los Tres Cochinitos, una de las primeras (películas que vi)… me quedé impresionado, quería hacer eso”, comentó.

Ernesto no estudió una licenciatura debido a que su padre falleció y comenzó a trabajar como ayudante de su hermano Ignacio López, quien fue un prolífico fotógrafo.

Se dedicó a esta actividad hasta que conoció a un grupo de jóvenes que trabajaban en animación y formaban parte del estudio Dibujos Animados de México, quienes le enseñaron todo lo que sabían.

Con el tiempo, Ernesto llegó a Noble Advertising, una empresa donde sabía que podía conseguir empleo. Ahí le pidieron diseñar un personaje para Choco Milk.

“Él contaba que se inspiró en verme a mí jugando, haciendo muecas y caras de niño fuerte. A partir de ahí dibujó a Pancho Pantera, entonces básicamente se inspiró en su hijo más pequeño”, explicó Ernesto Donatt, hijo del dibujante, en una entrevista con el canal de YouTube Sopas Pódcast.

En su conversación con Vice, Ernesto López explicó que cuando le pidieron crear al personaje pensó en su hijo e inmediatamente comenzó a dibujar: “Yo me puse a dibujar en la oficina del señor Noble, me acordé de las expresiones de mi hijo y ya; le gustó mucho”, comentó.

López Bocanegra afirma que él no eligió el nombre, ya que esa decisión correspondió a la agencia de publicidad. Con el dibujo terminado comenzaron los comerciales y la incorporación de Pancho Pantera en los distintos promocionales de la marca.

El Museo del Objeto añade que el personaje comenzó como “un muchacho de campo y a lo largo del tiempo cambió hasta convertirse en un joven deportista fuerte y lleno de energía”, ya que Choco Milk buscaba transmitir la idea de una vida saludable.

¿Por qué Ernesto López renunció a las regalías de Pancho Pantera?

Pancho Pantera fue un éxito. No solo se convirtió en la imagen del chocolate en polvo, también tuvo sus propias historietas y, además, el Museo del Objeto explica que se lanzaron los llamados panchólares.

Estos eran cupones que podían canjearse por juguetes y existían desde los de 500 hasta los de 25 mil puntos. Mientras Pancho Pantera vivía uno de sus mejores momentos, Ernesto López fue contratado para realizar otros personajes icónicos, como la ‘Burbujita’ de Sal de Uvas Picot.

Para 1997, Bristol Myers Squibb compró Choco Milk a Procter & Gamble, situación que puso en duda el futuro de Pancho Pantera, debido a que a Ernesto le propusieron dos alternativas.

“¿Qué quieres hacer? ¿Vender el personaje para que nosotros sigamos produciéndolo? Te damos regalías por un periodo de tiempo y después lo desaparecemos”, recuerda Ernesto Donatt que le dijeron a su padre.

Fue así que López Bocanegra tomó una decisión que fue más allá del interés comercial: “‘No, no lo vendo. Quédense con él, no me den regalías y síganlo produciendo todo el tiempo que puedan’, con el objetivo de que Pancho Pantera no muriera”, relató.

Con la compra no solo se introdujeron nuevos sabores como choconapolitano, chocobanana y chococanela, también se modernizó la imagen del personaje, que ahora luce una apariencia atlética y generada por computadora.