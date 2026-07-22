Asesinan a Valentín Lavín Moreno, alcalde de Temoac, Morelos; entraron por él a presidencia municipal

El entorno de Valentín Lavín Moreno, exalcalde de Temoac, Morelos, era investigado por presuntos nexos con cárteles en la región.

Valentín Lavín Moreno, alcalde de Temoac, Morelos, fue asesinado por sicarios que entraron a las instalaciones de la Presidencia Municipal este miércoles 22 de julio.

Alrededor del mediodía, dos hombres armados ingresaron al edificio y dispararon en contra de Lavín Moreno, quien ya había sobrevivido un atentado en enero pasado.

Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo a la comunidad de Popotlán.

Paramédicos acudieron de inmediato para brindar auxilio al alcalde e iniciar su traslado de urgencia hacia un hospital. Sin embargo, la ambulancia interrumpió el trayecto luego de que el personal médico confirmó que Lavín Romero ya no contaba con signos vitales.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron a la sede del ayuntamiento para el levantamiento del cuerpo del alcalde.

Valentín Lavín Moreno ya había sufrido un atentado

El pasado 31 de enero, Valentín Lavín Romero sufrió un ataque armado en una gasolinera sobre la carretera federal México-Oaxaca, en la comunidad de Amayuca.

En esa ocasión, el alcalde viajaba junto a su esposa en una camioneta —sin escoltas— cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en su contra, dejándolo lesionado por un rozón de bala en la cadera.

Días después, Lavín Romero anunció su decisión de apartarse temporalmente del cargo: “Por recomendación médica, he solicitado licencia al cabildo en tanto concluyo mi recuperación. No me había pronunciado antes porque todavía me encuentro en reposo; sin embargo, hoy quiero decirles que, gracias a Dios, me encuentro bien”, publicó.

Tras cumplir con su periodo de reposo, Valentín Lavín Moreno retomó formalmente sus funciones al frente de Temoac.

El homicidio ocurre en un contexto complejo de señalamientos y pesquisas judiciales. Autoridades estatales mantenían líneas de investigación sobre presuntas actividades delictivas en la zona oriente, donde se vinculaba al entorno de Valentín Lavín Moreno con grupos criminales con presencia en Morelos.

Entre los antecedentes que rodean a su administración destaca la situación legal de su suegra, quien se desempeñó como extesorera municipal. La Fiscalía de Morelos informó sobre su detención en 2024 y 2025, bajo investigaciones separadas que la señalaban como presunta líder de una célula delictiva operante en la región.

Las autoridades estatales y federales mantienen activos los operativos de búsqueda e inspección en los límites territoriales de Temoac para dar con el paradero de los autores materiales de este crimen.