Revisión del T-MEC: EU buscará arreglos provisionales con México antes de fin de año

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó que las negociaciones para la revisión conjunta del T-MEC con México y Canadá podrían arrojar acuerdos provisionales antes de que concluya 2026, aunque reconoció que los temas más sensibles del tratado (como reglas de origen, disposiciones laborales y medioambientales) requerirán negociaciones adicionales que se extenderán durante 2027.

Durante una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, previa a su viaje a la Ciudad de México para participar en la tercera ronda de negociaciones bilaterales con el gobierno mexicano, Greer delineó el calendario que prevé la administración de Donald Trump para la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica.

“Esperaría que hacia finales de este año tuviéramos algunos arreglos provisionales, o al menos un entendimiento sobre algunos temas. Pero también espero que algunos de los asuntos más difíciles probablemente se extiendan hasta el próximo año”, señaló el funcionario al responder preguntas de los senadores.

La declaración ofrece la señal más clara hasta ahora de que Estados Unidos contempla una negociación del T-MEC por etapas, en la que primero buscaría resolver los asuntos con mayor consenso, dejando para una segunda fase los capítulos de mayor complejidad política y económica.

Greer explicó que entre esos temas pendientes se encuentran las reglas de origen, los compromisos en materia laboral y las disposiciones relacionadas con medio ambiente, capítulos que han generado diferencias entre los tres socios comerciales desde el inicio del proceso de revisión.

Durante la audiencia, Greer insistió en que el objetivo de la administración estadounidense no es únicamente actualizar el tratado, sino fortalecer la integración regional para enfrentar la competencia de economías como China y promover una mayor producción dentro de Norteamérica.

Sheinbaum confirma reunión con el representante comercial de EU

Greer explicó que se reunirá en el país vecino con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y que las conversaciones para revisar el tratado que incluye también a Canadá, y que se está “avanzando con toda celeridad” en el diálogo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que recibirá el jueves en Palacio Nacional al representante comercial Jamieson Greer.

“El jueves voy a recibir al embajador (representante comercial) en Palacio Nacional. En la mañana. Todavía no tengo la hora, pero en la mañana”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa diaria desde Toluca, en el central Estado de México.

Las reuniones se desarrollarán hasta el jueves 23 de julio en Ciudad de México y abordarán asuntos como los aranceles al acero, el aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, los temas laborales, la agricultura y los servicios de pagos electrónicos.

Con información de EFE.