Ya no hay dos cuartos: Todas las novedades de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

'La Casa de los Famosos México' presenta distintas novedades para su nueva temporada. (Foto: Cuartoscuro/lacasadelosfamosos)

La temporada 2026 de La Casa de los Famosos México está lista para abrir sus puertas con cambios que prometen modificar la dinámica del reality desde el primer día.

Además de presentar al elenco más grande en la historia del programa, la producción anunció nuevas habitaciones, beneficios exclusivos para los usuarios de ViX y herramientas para que el público siga más de cerca lo que ocurre dentro de la casa.

Durante la presentación oficial, Galilea Montijo y el resto de los conductores adelantaron que esta edición contará con una casa completamente remodelada, diseñada para recibir a un mayor número de habitantes y ofrecer una experiencia distinta tanto para los participantes de La Casa de los Famosos México 4 como para la audiencia.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuáles son las novedades de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegará con modificaciones tanto en la dinámica del reality como en la experiencia para la audiencia. Desde una casa completamente renovada hasta nuevas herramientas para los usuarios de ViX, estos son los cambios que estrenará el programa.

Tres habitaciones para los habitantes

Una de las principales novedades será la incorporación de un tercer dormitorio. Mientras que en las ediciones anteriores solo existían dos habitaciones, ahora los participantes podrán dividirse entre Tulum, Ibiza y Malibú.

Galilea Montijo explicó que el cambio responde al incremento de habitantes que tendrá esta temporada y a la remodelación de la casa, la cual ahora apuesta por un diseño maximalista. Sin embargo, no reveló el significado detrás de los nombres elegidos para cada cuarto.

Según Rosa María Nogueron, están vinculados con el nuevo estilo y diseño del inmueble para la temporada 4 de La Casa de los Famosos México.

Beneficios para los usuarios de ViX

Los suscriptores de ViX contarán nuevamente con ventajas al momento de apoyar a sus participantes favoritos. Ricardo Margaleff confirmó que recibirán 10 votos adicionales durante las nominaciones, beneficio que ahora también estará disponible para quienes tengan una cuenta en países de América Latina.

Además, la plataforma incorporará un chat para que los usuarios comenten en tiempo real lo que sucede dentro del reality y estrenará la función multiventana, que permitirá seguir distintas habitaciones de manera simultánea.

La temporada con más habitantes en la historia

La producción también confirmó que la cuarta edición reunirá al elenco más numeroso desde que comenzó el reality show . Hasta el momento se han presentado 15 participantes, aunque durante la gala de estreno se revelarán nuevos habitantes sorpresa, y si los rumores son ciertos, serían tres más.

Un nuevo tema

Rosa María Nogueron, productora de La Casa de los Famosos México, anunció una nueva canción para esta edición, donde participaron Yahir, Elaine Haro, Wendy Guevara y Ninel Conde.

Ernesto Laguardia fue el primer confirmado para 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México’?

La cuarta temporada reunirá al mayor número de participantes desde que comenzó el reality en México. Hasta ahora se han confirmado 15 celebridades, aunque la producción adelantó que durante la gala de estreno se presentarán tres habitantes sorpresa, por lo que el total ascenderá a 18 concursantes.

Los famosos confirmados son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamini

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Con estas incorporaciones, la competencia cuenta con actores, conductores, influencers, creadores de contenido y personalidades del entretenimiento que buscarán mantenerse dentro de la casa hasta la gran final.

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La gala inaugural será transmitida por Las Estrellas, mientras que la señal en vivo, disponible las 24 horas del día, podrá seguirse a través de ViX.

Galilea Montijo regresará como conductora principal del reality y estará acompañada por Diego de Erice, Odalys Ramírez, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, quienes participarán en las distintas galas y emisiones especiales durante toda la temporada.