¿Quién es Fede Vigevani, el nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos México’?

Fede Vigevani es el decimosegundo habitante de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Cuartoscuro/Lacasadelosfamososmexico)

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México va a contar con la presencia de Fede Vigevani, un influencer que se suma a la lista de habitantes del reality show.

El popular creador de contenido fue presentado de manera oficial este domingo como el decimosegundo participante de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en uno de los creadores de contenido con mayor apoyo de sus seguidores, pues cuenta con una enorme comunidad que ha construido en redes sociales y YouTube.

La llegada de Fede Vigevani generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes desde hace varios días especulaban con su participación luego de las pistas compartidas por la producción. Finalmente, el influencer uruguayo fue confirmado durante el anuncio de los habitantes de La Casa de los Famosos México. quienes buscan conquistar al público y permanecer en la competencia hasta la gran final.

Fede Vigevani es un influencer originario de Uruguay. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Fede Vigevani?

Fede Vigevani es un creador de contenido originario de Uruguay que comenzó su carrera en YouTube como integrante del canal Dosogas, proyecto que le permitió ganar popularidad.

Tras iniciar su carrera como solista, el influencer logró consolidarse como una de las figuras más importantes de las plataformas digitales gracias a sus videos de retos extremos, exploraciones, historias de terror, bromas y desafíos junto a su equipo de colaboradores.

Actualmente suma millones de seguidores en YouTube y otras redes sociales, donde su contenido está dirigido principalmente al público juvenil. Además, ha realizado giras, colaboraciones con otros creadores de contenido y diversos proyectos de entretenimiento que lo han convertido en una de las personalidades digitales más influyentes de habla hispana, al sumar alrededor de 75 millones de suscriptores.

Vigevani fue conductor de Kids Choice Awards México y tuvo colaboraciones con Mr. Beast.

Su ingreso como el décimosegundo participante de La Casa de los Famosos México representa uno de los retos más importantes de su trayectoria, ya que por primera vez será seguido las 24 horas del día mientras convive con el resto de los participantes.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La gala de estreno será transmitida por Las Estrellas, mientras que la señal en vivo las 24 horas estará disponible a través de ViX, donde los seguidores podrán observar todo lo que ocurra dentro de la casa sin interrupciones.

Participantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Entre los nuevos habitantes de la temporada 4 de La Casa de Los Famosos México hay de todo un poco. Tenemos conductores de TV, actrices, pero con las revelaciones más recientes ya predominan los influencers. Así va la lista hasta el momento.