Más problemas para Argentina: FIFA investiga puñetazo de Nahuel Molina en la final del Mundial

Al final del partido entre Argentina y España hubo agresiones. (Foto: EFE)

La FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en el New York Nueva Jersey para conquistar su segundo título del mundo.

De acuerdo con información confirmada por EFE, el máximo organismo del futbol ya nombró a un instructor disciplinario que se encargará de revisar lo ocurrido una vez concluido el encuentro, especialmente por un puñetazo de Nahuel Molina contra Rodri, ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo.

Antes de determinar si habrá sanciones contra jugadores o integrantes del cuerpo técnico de la Albiceleste, la FIFA analizará las actas arbitrales y las imágenes del partido.

Leandro Paredes, de Argentina, empuja a Gavi, de España al finalizar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 (Foto: EFE/ Angel Colmenares) (Angel Colmenares/EFE)

¿Qué pasó entre Argentina y España tras la final del Mundial?

Al finalizar la prórroga, los jugadores españoles ingresaron al terreno de juego para celebrar la obtención de la segunda estrella mundialista.

En ese momento se produjo una pelea que comenzó cuando Nahuel Molina golpeó al español Rodri Hernández, situación que derivó en empujones y agresiones físicas entre futbolistas de ambas selecciones y que terminó con la expulsión de Leandro Paredes.

Además, el asistente argentino Roberto Fabián Ayala también protagonizó un altercado al empujar a Dani Olmo durante los festejos.

Otro de los momentos que llamó la atención fue que varios integrantes de la selección argentina permanecieron de espaldas mientras España se preparaba para levantar el trofeo de campeón del mundo.

La FIFA revisará todos estos hechos para determinar si existen elementos suficientes para imponer sanciones disciplinarias.

Los jugadores de Argentina son investigados por la FIFA luego de empujones en la final del Mundial. (Foto: EFE)

¿Qué sanciones podría recibir Argentina tras los incidentes en la final del Mundial 2026?

Aunque la FIFA ya confirmó la apertura de una investigación disciplinaria, por ahora no ha anunciado posibles castigos. Una vez que el instructor revise las actas arbitrales y las imágenes del encuentro, el organismo podrá determinar si existen violaciones al Código Disciplinario.

En caso de comprobarse conductas antideportivas o agresiones, las sanciones podrían ir desde suspensiones para los jugadores involucrados hasta multas económicas para la federación correspondiente, dependiendo de la gravedad de los hechos. No obstante, el organismo aclaró que primero agotará el proceso de investigación antes de emitir un fallo oficial.

Messi agradece apoyo a los aficionados tras derrota de Argentina

España se proclamó campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la selección de Argentina en tiempos extra gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106.

Aunque Lionel Messi y la Albiceleste intentaron despertar, no lo consiguieron, además con uno menos ante una solida defensa española, era complicado.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente consiguió la segunda Copa del Mundo de su historia e impidió el bicampeonato de Argentina.

Tras la derrota, Messi compartió un mensaje en sus redes sociales: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.