Clima en Península de Yucatán: Calor intenso con 39°C para el miércoles 9 de septiembre

La Península de Yucatán vivirá un día de calor intenso este miércoles 9 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica temperaturas máximas elevadas y cielos mayormente despejados en la región.

Ciudades como Mérida, Cancún y Chetumal esperan un clima seco, aunque una onda tropical se acerca.

¿Qué temperaturas tendrá la Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, se espera la temperatura más alta de la región, alcanzando una máxima de 38.7°C y una mínima de 21.0°C. Los municipios de Mérida también experimentarán este calor, con rangos de 21°C a 39°C. Se recomienda extremar precauciones ante el sol.

Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán temperaturas entre 25.0°C y 32.0°C. Tulum y Playa del Carmen, en el mismo estado, registrarán máximas de 34.0°C y mínimas de 23.3°C y 24.0°C. Se observan variaciones en el Caribe mexicano.

¿Habrá lluvias mañana en la Península de Yucatán?

La mayoría de la península tendrá cielo despejado, pero el SMN advierte sobre la onda tropical núm. 37. Esta se moverá en la región, generando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sureste, incluida la Península de Yucatán.

Los vientos serán ligeros, entre 8 y 11 km/h en las ciudades principales. La probabilidad de lluvia es baja para la mayoría del día en Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, con cielos despejados. Mérida tendrá pocas nubes y sin lluvias importantes.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 9 de septiembre : Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h. Jueves 10 de septiembre : Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 10 km/h. Viernes 11 de septiembre: Máxima de 38°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en la Península de Yucatán es de temperaturas altas. Se esperan días soleados y calurosos, con mínimas alrededor de 21°C y máximas de hasta 39°C. La onda tropical influirá con posibles lluvias dispersas en la región.

¿Cómo protegerse del calor intenso en la península?

Ante el calor intenso, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos. Se debe evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas. Esto es vital para prevenir golpes de calor y deshidratación, sobre todo en niños y adultos mayores.

Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga ayuda a protegerse del sol. Es importante aplicar protector solar con factor de protección alto y usar sombreros o gorras. Si se realizan actividades al aire libre, se aconseja hacerlas en las primeras horas del día o al atardecer.

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