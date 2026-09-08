Real Madrid vs. Inter EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de la Champions League HOY?

Además del Real Madrid vs. Inter, la Jornada 1 de la Champions tendrá otros cinco partidos este martes. (Fotoarte realizado con imágenes de Shutterstock)

La Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League inicia este martes con seis partidos, entre ellos el Real Madrid vs. Inter de Milán, uno de los encuentros que concentra mayor atención en el arranque del torneo.

Esta primera fase de la Champions League se extenderá hasta el jueves 10 de septiembre y podría contar con la participación de futbolistas mexicanos como Santiago Giménez, quien es parte del Porto, y Álvaro Fidalgo, del Real Betis, aunque habrá que esperar hasta que se confirmen las alineaciones.

Más allá de su participación, uno de los momentos más esperados de este martes será el encuentro entre Real Madrid e Inter, tanto por la historia de ambos clubes como por el reencuentro de José Mourinho con el equipo italiano que dirigió.

Real Madrid vs. Inter: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Champions?

Cerca del mediodía de México se vivirá uno de los encuentros históricos de esta primera jornada de la Champions League. El Real Madrid recibirá al Inter de Milán en un duelo que pondrá frente a frente a dos clubes con una amplia historia en el máximo torneo europeo.

El partido se disputará este martes 8 de septiembre, con el silbatazo inicial programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Te compartimos todo lo que debes saber para seguir este partido en tiempo real.

Fecha: martes 8 de septiembre de 2026

martes 8 de septiembre de 2026 Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

13:00 horas, tiempo del centro de México Dónde ver: HBO Max

El encuentro tendrá como escenario el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. El conjunto blanco volverá a su estadio después de una derrota ante el Betis y buscará comenzar con el pie derecho su camino en una competición que representa uno de sus principales objetivos de la temporada.

Real Madrid juega este 8 de septiembre en la Jornada 1 de la Champions League. [Fotografía. EFE]

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Inter a la Fase de Liga de la Champions League?

El Real Madrid llega al estreno europeo después de sufrir su primera derrota de la temporada. El conjunto dirigido por José Mourinho cayó 1-0 ante el Betis en La Cartuja, resultado que representó el primer tropiezo de esta segunda etapa del técnico portugués al frente del equipo.

La derrota llegó después de un partido en el que Kylian Mbappé tuvo varias oportunidades para marcar. El delantero francés remató siete veces, incluido un penalti y una doble ocasión clara frente al portero, pero no consiguió encontrar la portería rival. Ahora tendrá una nueva oportunidad para responder en la competición europea.

El regreso al Santiago Bernabéu representa un escenario favorable para los madridistas. En sus dos encuentros anteriores como locales, el equipo consiguió resultados contundentes, con una victoria 4-1 ante la Real Sociedad y otra por 4-0 frente al Málaga.

Mourinho, además, deberá resolver varios problemas en el centro del campo debido a las ausencias por sanción de Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga. Tchouaméni y Thiago Pitarch tampoco llegan al cien por ciento después de sus respectivas lesiones, por lo que el técnico analiza distintas alternativas para conformar su alineación.

Del otro lado, el Inter llega con mejores sensaciones. El equipo dirigido por Cristian Chivu ganó sus tres primeros partidos de la Serie A y llega al Bernabéu después de superar al Nápoles por 3-2. Antes había derrotado al Monza por 4-1 y al Cagliari por 0-1, para registrar ocho goles en tres jornadas.

Champions League EN VIVO: Fecha, hora y dónde ver todos los partidos HOY

Además del Real Madrid vs. Inter, habrá otros cinco encuentros este martes. La actividad comenzará con los partidos Club Brugge vs. Aston Villa y AEK Athens vs. LASK, ambos a las 10:45 horas de México, mientras que por la tarde se disputarán los otros cuatro compromisos.

AEK Athens vs. LASK

El AEK Athens vuelve a disputar la fase de liga de la Champions League después de varios años de ausencia. El conjunto griego participa por sexta ocasión en esta etapa del torneo, aunque no lo hacía desde la temporada 2018/19. Además, llega con buenos antecedentes como local.

El equipo griego ha ganado nueve de sus últimos 11 partidos de competiciones de la UEFA en casa, con un empate y una derrota en ese periodo. Del lado del LASK, esta será su primera participación en la fase de liga de la Champions League.

Club Brugge vs. Aston Villa

El Club Brugge tendrá la oportunidad de comenzar la fase de liga ante un rival al que ya enfrentó recientemente en competiciones de la UEFA. Los dos clubes se midieron en la Champions de la temporada anterior, con una victoria para cada lado antes de que el Aston Villa avanzara en los octavos de final.

El equipo belga cuenta con buenos números como local y solo perdió tres de sus últimos 22 partidos europeos en casa.

Borussia Dortmund vs. Villarreal

El Borussia Dortmund recibirá al Villarreal en un partido que tendrá un antecedente reciente favorable para el conjunto alemán. El único enfrentamiento anterior entre ambos terminó con una goleada 4-0 del Dortmund como local durante la jornada 5 de la temporada pasada.

El Villarreal, por su parte, participa de manera consecutiva por primera vez en la fase de liga o de grupos de la Champions y solo ha ganado dos de sus últimos diez partidos de la UEFA.

Porto vs. Manchester City

El Porto tendrá enfrente al Manchester City en un partido con un atractivo adicional para México por la presencia de Santiago Giménez. El delantero mexicano comenzará su participación en esta edición de la Champions League, ante uno de los clubes más reconocidos del futbol europeo.

Para el Porto será su participación número 28 en la fase de liga o de grupos de la Champions League. Sin embargo, el historial reciente ante clubes ingleses no es favorable, pues solo ganó dos de sus últimos 16 encuentros de UEFA. El City, por su parte, disputará su partido número 150 en la historia de la Champions League.

Lille vs. Real Betis

El Lille se enfrentará al Real Betis en un encuentro que también tendrá presencia mexicana, pues Álvaro Fidalgo forma parte del conjunto español.

El equipo francés cuenta con buenos antecedentes en casa frente a rivales: solo perdió uno de sus nueve partidos europeos como local ante clubes de ese país. El Betis, mientras tanto, solo perdió dos de sus últimos siete encuentros de UEFA frente a equipos franceses.

Con información de EFE.