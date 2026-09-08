Paquete Económico 2027 EN VIVO: Conoce los detalles más importantes minuto a minuto

El Paquete Económico 2027 será presentado HOY en la Cámara de Diputados.

Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda, entregará este martes 8 de septiembre el Paquete Económico 2027 en San Lázaro, encabezada por Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Cámara de Diputados.

Este documento será presentado HOY en el Congreso de la Unión a las 18 horas, en un contexto de desaceleración económica, ingresos con escaso crecimiento y cada vez mayor presión sobre las finanzas públicas.

Ante esto, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el Paquete Económico incluirá medidas adicionales contra la evasión y la elusión fiscal, así como el combate a las empresas que todavía se dedican a la facturación falsa.

Analistas coinciden en que el principal desafío para el Gobierno federal será avanzar en la consolidación fiscal, sin frenar la inversión ni comprometer los programas sociales.

¿Cuáles son los retos del Paquete Económico 2027?

Según expertos, el Paquete Económico 2027 tendrá que demostrar la capacidad del Gobierno para reducir el déficit, sin sacrificar la inversión ni debilitar las fuentes de crecimiento económico.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Paquete Económico 2027 buscará una consolidación fiscal gradual, sin incrementar impuestos ni reducir el gasto destinado a bienestar, salud, educación e inversión pública.

La mandataria no descartó que haya posibilidad de aumentar los programas sociales. Sin embargo, especialistas advierten que se trata de un reto complejo debido al limitado espacio fiscal y al bajo crecimiento previsto para la economía mexicana.

¿Qué dicen analistas sobre el Paquete Económico 2027?

Janneth Quiroz, directora de análisis de Monex, proyecta un crecimiento económico de apenas 1.8 por ciento , mientras que Hacienda, dijo, proyectaría un avance de 2.4 por ciento.

Judith Senyacen Méndez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), prevé que los ingresos presupuestarios prácticamente se mantendrían estancados en 22.5 por ciento del PIB, mientras el gasto público bajaría de 26.1 a 25.4 por ciento entre 2026 y 2027.

Para 2027, el gobierno enfrentará dificultades para reducir el gasto en siete décimas del PIB, por lo que existe el riesgo de que la consolidación fiscal vuelva a recaer sobre la inversión pública.

En cuanto a la inflación , Quiroz estimó un rango de 3.5 a 4.0 por ciento para 2027, frente al 3.0 por ciento que podría utilizar Hacienda como supuesto oficial.

Mientras que para el tipo de cambio, se proyectó un nivel de entre 17.85 y 17.90 pesos por dólar al cierre del próximo año, por debajo de los 18.60 pesos considerados en los Precriterios.

Sobre las tasas de interés, la especialista anticipó que el Banco de México mantendrá su tasa referencia en 6.50 por ciento durante 2027, sin recortes adicionales.

*Con información de Felipe Gazcón