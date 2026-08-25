Edomex contará con 905 consultorios del Servicio Universal de Salud

Delfina Gómez anuncia 905 consultorios del Servicio Universal de Salud para Edomex.

El Estado de México contará con 905 consultorios del Servicio Universal de Salud, como parte del Programa Nacional de Consultorios del Servicio Universal de Salud, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta cifra forma parte de los 12 mil 750 puntos previstos a nivel nacional. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio a conocer la cifra durante su enlace en la Mañanera del Pueblo.

Los 905 consultorios que se instalarán en territorio mexiquense serán adecuados con la participación de la comunidad, a través de comités establecidos para este propósito.

El programa contempla la integración de instituciones públicas federales mediante el intercambio de servicios médicos y el aprovechamiento de la infraestructura pública disponible.

En el Estado de México, operará de manera complementaria con los programas Salud Casa por Casa, Farmacias del Bienestar y Laboratorios en tu Clínica.

Respecto a Farmacias del Bienestar, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que el programa piloto inició en diciembre de 2025.

Actualmente, en la entidad operan 491 módulos, donde se han surtido 350 mil medicamentos a personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa.

• 905 consultorios del Servicio Universal de Salud llegarán al Estado de México.

• 12 mil 750 puntos están previstos a nivel nacional.

• 491 módulos de Farmacias del Bienestar operan actualmente en la entidad.

• 350 mil medicamentos se han surtido a personas beneficiarias de Salud Casa por Casa.

• Diciembre de 2025: inicio del programa piloto de Farmacias del Bienestar.

• 3 programas complementarán la estrategia: Salud Casa por Casa, Farmacias del Bienestar y Laboratorios en tu Clínica.