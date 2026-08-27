Veracruz se ubica entre los estados con menor tasa de desempleo en el país

Veracruz cerró el segundo trimestre de 2026 con una tasa de desocupación de 1.9 por ciento.

Xalapa, Ver., 26 de agosto de 2026.- Veracruz cerró el segundo trimestre de 2026 con una tasa de desocupación de 1.9 por ciento, por debajo del promedio nacional de 2.7 por ciento, resultado que coloca a la entidad entre los estados con menor desempleo del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE del INEGI), el indicador estatal disminuyó 0.4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, cuando se ubicó en 2.3 por ciento. Con ello, Veracruz alcanzó el octavo lugar nacional entre las entidades con menor tasa de desocupación.

De acuerdo con el INEGI, 98.1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en Veracruz se encuentra ocupada. La entidad suma 3.4 millones de personas ocupadas, una de las mayores fuerzas laborales entre los estados del país.

Para la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, estos resultados forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el mercado laboral mediante vinculación, capacitación, movilidad y orientación para las personas buscadoras de empleo.

La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) ha señalado que el objetivo es acercar las oportunidades laborales a la población y atender las necesidades de los distintos sectores productivos.

Otro indicador que aporta una lectura relevante sobre el comportamiento del mercado laboral es la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación, que en Veracruz pasó de 44.3 a 40.9 por ciento entre el primer y segundo trimestre de 2026, una reducción de 3.4 puntos porcentuales.

Desde una perspectiva económica, la evolución de estos indicadores coloca a Veracruz en una posición favorable dentro del mercado laboral nacional: existe una amplia base de población ocupada, una tasa de desocupación inferior al promedio del país y una reducción trimestral en la proporción de trabajadores en condiciones críticas.

El tamaño de su fuerza laboral y los 3.4 millones de personas ocupadas colocan a Veracruz entre las entidades con mayor población ocupada del país.

Los resultados de la ENOE muestran así una evolución favorable del mercado laboral veracruzano y aportan un nuevo indicador sobre el desempeño económico de la entidad.

Para el Gobierno del Estado, encabezado por Rocío Nahle García, el objetivo es aprovechar esta condición para ampliar las oportunidades de empleo, fortalecer la capacitación y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores.