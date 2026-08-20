Veracruz fortalece la gratuidad y destina recursos para que nadie se quede fuera de la escuela

Por instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, se eliminó el cobro de las llamadas cuotas voluntarias de inscripción escolar.

Xalapa, Ver., 19 de agosto de 2026.- En Veracruz, garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a la educación pública sin que las condiciones económicas sean un obstáculo es una prioridad, por lo que el Gobierno del Estado fortalece la gratuidad, amplía los apoyos a las familias y mejora las condiciones de las escuelas de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El próximo 31 de agosto, casi 2 millones de estudiantes regresarán a las aulas en los 212 municipios de la entidad, acompañados por más de 136 mil docentes en alrededor de 25 mil planteles educativos, de acuerdo con las cifras oficiales del sistema educativo estatal.

Por instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, se eliminó el cobro de las llamadas cuotas voluntarias como condición para la inscripción en las escuelas. Para garantizarlo, las autoridades educativas redoblaron la vigilancia y supervisión, con el objetivo de impedir que cualquier persona condicione el acceso a la educación.

En este sentido, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha reiterado a directivos y comunidades escolares que la educación es un derecho y debe mantenerse gratuita, particularmente para las familias que enfrentan mayores dificultades económicas.

La política de gratuidad también se extendió a la educación media superior y superior. Desde diciembre de 2024 fueron eliminadas las cuotas de inscripción en instituciones tecnológicas y universidades públicas estatales, medida que implicó la condonación de 359.5 millones de pesos y permitió que más de 8 mil jóvenes pudieran acceder a estudios profesionales.

El respaldo económico a las familias se complementa con los programas de becas. Para 2026, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina contempla alrededor de 11 mil millones de pesos para beneficiar a 1.2 millones de estudiantes de primaria y secundaria en Veracruz, mientras que más de 312 mil alumnas y alumnos de primaria recibirán un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para la adquisición de útiles y uniformes.

Estos recursos se suman a una derrama de casi 50 mil millones de pesos en becas distribuidas en Veracruz desde 2019, de acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado, lo que representa una red de apoyo para que las familias puedan enfrentar parte de los gastos asociados con la permanencia escolar.

A la par, el Gobierno de Veracruz impulsa la estrategia Transformando la Educación, con la que se han atendido escuelas de los 212 municipios mediante la entrega de mobiliario, pintura, impermeabilizante, pizarrones, pantallas y otros materiales.

Al corte reportado por la SEV, más de 263 mil estudiantes habían sido beneficiados y 13 mil 400 aulas habían recibido mobiliario y materiales para mantenimiento.

Posteriormente, la estrategia amplió su alcance y la dependencia informó que más de 300 mil estudiantes habían sido beneficiados con kits de útiles y mochilas, mientras que más de 15 mil aulas habían sido dignificadas con materiales y mobiliario.

En materia de inversión, durante el primer año de administración estatal se reportó la entrega de 37 mil 944 piezas de mobiliario y equipo escolar, con una inversión superior a 200 millones de pesos.

La atención a la infraestructura continúa durante 2026. En junio, la gobernadora Rocío Nahle informó que más de 108 mil piezas de mobiliario ya habían sido distribuidas en escuelas de la entidad, con el compromiso de que ningún plantel quedara fuera de este programa.

El esfuerzo busca que el regreso a clases esté acompañado de gratuidad y de mejores condiciones para aprender. La estrategia contempla desde mobiliario y pintura hasta impermeabilización, pizarrones y herramientas tecnológicas, con especial atención a comunidades que históricamente han enfrentado mayores carencias.

De acuerdo con la propia SEV, el sistema educativo veracruzano atiende a una población diversa, que incluye alrededor de 200 mil estudiantes indígenas, más de 137 mil personas que habitan en municipios de alta marginación y cerca de 23 mil estudiantes con discapacidad o trastornos del desarrollo, lo que hace necesario fortalecer políticas educativas con perspectiva de inclusión y justicia social.

El objetivo, ha señalado la administración estatal, es que las condiciones económicas de las familias no determinen quién puede estudiar y quién no, sino que todas y todos los veracruzanos tengan la posibilidad de ingresar, permanecer y avanzar en el sistema educativo.

Con el regreso a clases del próximo 31 de agosto, Veracruz se prepara para recibir nuevamente a casi dos millones de estudiantes, bajo una política que coloca a la educación como una herramienta de igualdad de oportunidades y movilidad social.