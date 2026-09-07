¿Cómo hacer el trend de fotos de los 80 con IA? Paso a paso para conseguir tu look retro

El trend de los años 80 permite transformar fotografías actuales con inteligencia artificial y recrear peinados, ropa y escenarios de aquella década. (Foto: IA / @federicaquijano / Antonio de Valdés)

¿Ya te bombardearon con retratos ochenteros en tu feed? La nostalgia del pasado nos alcanzó con sus peinados esponjados, sus colores fluorecentes, sus chaquetas con hombreras y su maquillaje sin miedo al exceso de sombras.

Incluso el gobernador Samuel García, la cantante Federica Quijano y el periodista deportivo Toño de Valdés se subieron al trend. “Nos exageraron mucho en los peinados”, agregó el comentarista en Facebook.

Las fotografías con estética de los años 80 se generan con Inteligencia Artificial, solo necesitas una fotografía tuya con buena resolución y en minutos estarás cantando ‘Girls Just Want to Have Fun’.

Famosos como Toño de Valdés se sumaron a la tendencia de los 80. (Foto: Captura de pantalla).

Paso a paso para hacer el trend de los 80

Seleccionar una fotografía: Se recomienda que aparezcas de frente o en tres cuartos, con buena iluminación. Elegir una imagen de cuerpo completo si quieres que la IA modifique principalmente el vestuario. Abre la herramienta de IA y selecciona la opción para crear o editar una imagen. Puedes hacerlo en Gemini, pero el trend corresponde a ChatGPT. Carga tu fotografía. Una opción es simplemente pedir a ChatGPT: “Genera una imagen de cómo me vería en los 80, no cambies mis facciones, solo vestuario y ambiente”. Si no funciona como deseas, pon un prompt con más especificaciones, por ejemplo:

“Transforma esta fotografía como si hubiera sido tomada realmente en la década de 1980. Conserva exactamente el rostro, identidad, facciones, expresión, tono de piel y características físicas de la persona. No la rejuvenezcas ni modifiques su apariencia. Adapta únicamente su estilo y el contexto de la escena a los años 80, incluyendo peinado, ropa, maquillaje, accesorios, objetos, tecnología, decoración y elementos del entorno que correspondan a la época. Cambia la situación y reconstruye los elementos necesarios para que parezca una escena auténtica de esos años. Dale el aspecto de una fotografía analógica real de los años 80, con iluminación y exposición propias de las cámaras de la época, colores ligeramente deslavados, grano de película, textura fotográfica natural, contraste moderado y pequeñas imperfecciones ópticas. Evita que parezca una ilustración, CGI, imagen digital o una fotografía actual con un simple filtro vintage. El resultado debe parecer una fotografía original encontrada en un álbum o archivo fotográfico de los años 80″.

Algunos retratos incorporan luces neón. (Foto: Captura de pantalla).

¿Cómo hacer que la IA no cambie tu rostro?

Si la IA modificó demasiado los rasgos de la persona, puedes volver a generar la imagen y reforzar la instrucción de conservar la identidad. También es posible especificar qué elementos quieres modificar. Por ejemplo:

“Mantén exactamente el rostro original”

“Cambia únicamente el vestuario y el peinado”

“Haz que el fondo parezca un estudio fotográfico de 1985”

“Utiliza una estética de fotografía de película de 35 mm”

“Elimina cualquier elemento tecnológico moderno”

“Modifica el cabello con más volumen”

“Incorpora una chamarra de mezclilla, hombreras, accesorios grandes y maquillaje característico de la década”

Asimismo, tienes la opción de cambiar la situación de la fotografía: una sesión de estudio, una fotografía familiar, un retrato de revista o una imagen inspirada en una estrella de música pop.

El resultado dependerá de la herramienta utilizada, de la fotografía original y de las instrucciones introducidas. Por ello, podría ser necesario generar más de una versión hasta encontrar la transformación deseada.