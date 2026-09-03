¿ChatGPT diseñará ciberataques? OpenAI lanza Astra con autonomía avanzada

OpenAI estrena Astra y ChatGPT registra una caída global: Esto se sabe. (Crédito: Shutterstock)

La empresa de tecnología OpenAI comenzó a implementar desde este jueves ChatGPT-6 Astra, su último modelo de inteligencia artificial, considerado el mejor hasta la fecha por introducir un avance en la autonomía de agentes y ciberseguridad avanzada que reduce la intervención humana.

Astra se implementa en el sistema por fases y sustituye a ChatGPT 5.6 Sol, modelo que la compañía lanzó el pasado julio con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima.

“El modelo puede identificar y desarrollar vulnerabilidades de día cero funcionales de todos los niveles de gravedad en muchos sistemas críticos reales y reforzados sin intervención humana”, indicó OpenAI en un comunicado.

¿Para qué podría utilizarse ChatGPT-6 Astra?

Sus campos de aplicación abarcan desde la preparación de impuestos y el renderizado arquitectónico hasta el desarrollo integral de videojuegos.

Asimismo, la compañía advirtió que Astra también puede “diseñar y ejecutar estrategias novedosas de principio a fin para ciberataques contra objetivos protegidos, partiendo únicamente de un objetivo deseado de alto nivel”, agregó.

La nueva versión de ChatGPT estuvo expuesta a presiones para endurecer los protocolos de seguridad de los sistemas de inteligencia artificial.

El debate se intensificó tras el episodio del pasado agosto, cuando dos de sus modelos se filtraron del entorno de pruebas y piratearon los sistemas de código abierto Hugging Face.

No obstante, la tecnológica aclaró que Astra no estuvo involucrada en este incidente.

Lanzamiento de Astra luego de la caída de las plataformas de IA

Las plataformas de inteligencia artificial ChatGPT, desarrollada por OpenAI; Gemini, de Google; Claude, de Anthropic, y Grok, de SpaceXAI, sufrieron este jueves una caída a nivel global, según el portal especializado DownDetector.

De acuerdo con esta plataforma, que monitorea este tipo de incidencias, miles de usuarios notificaron interrupciones en el servicio de los chatbots en más de 70 países.

La plataforma con más afectados fue ChatGPT, ya que, según DownDetector, casi 38 mil usuarios en Estados Unidos reportaron problemas a las 11:00 horas, tiempo local (15:00 GMT).

Los datos de esta misma web señalan que 80 por ciento de los problemas comunicados están relacionados directamente con el chatbot, mientras que 8 por ciento corresponde a fallos en el asistente de IA de OpenAI especializado en código, Codex, y 7 por ciento a la aplicación.

Por su parte, la página oficial de estado del sistema de OpenAI muestra un aviso que indica que actualmente está “experimentando problemas” y que existen “errores graves en ChatGPT y Codex”.

“Hemos aplicado las medidas correctivas y estamos supervisando la recuperación”, anota el mensaje de la web.

Mientras, la web de estado del sistema de Claude indica: “errores elevados en varios modelos”.

“Se ha implementado una solución para Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5, y estamos monitorizando su recuperación. Los únicos modelos afectados actualmente son Opus 4.8 y Opus 5”, anota el mensaje.

Con respecto a esta web, según DownDetector, el pico de incidentes se produjo a las 10:56 horas, tiempo local, cuando mil 417 usuarios reportaron problemas en Estados Unidos.

En cuanto a Grok, los mayores problemas se produjeron a las 9:45 horas, con mil 400 reportes en DownDetector.

Por último, Gemini registró su pico de incidencias a las 11:03 horas, tiempo local, con 435 notificaciones, según el portal especializado.