Wall Street abre negativo por venta de títulos tecnológicos: ¿Cómo opera HOY?

La venta masiva de títulos tecnológicos se aceleró en la última jornada bursátil de la semana, a medida que los inversionistas evalúan qué tan rentables serán las inversiones realizadas por las compañías en el área de la inteligencia artificial.

Las caídas en Wall Street son lideradas por el Nasdaq con 1.34 por ciento, en los 25 mil 541.06 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.48 por ciento menos, en los 7 mil 497.31 puntos, y el Dow Jones con 0.01 por ciento a la baja, ronda en las 52 mil 538.62 unidades.

“Si bien las tendencias de ganancias y demanda se mantienen sólidas, la reciente toma de utilidades sugiere que algunos inversionistas se preguntan cuánto tiempo puede continuar el ritmo actual de crecimiento”, dijo a Bloomberg David Morrison de Trade Nation.

Por su parte, las variaciones negativas del lado de Europa son equivalentes a 0.70 por ciento para el CAC 40 de Francia, con 8 mil 320.04 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.63 por ciento menos, en los 19 mil 184.82 puntos, el DAX en Alemania retrocede 0.54 por ciento, en las 24 mil 781.12 unidades, y el FTSE 100 de Londres con menos 0.01 por ciento, se sitúa en los 10 mil 572.01 puntos.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos de 0.35 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 66 mil 585.83 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores ronda en los mil 339.59 enteros, sube 0.28 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 81.66 dólares por barril, ya que suma 3.43 por ciento, mientras que el Brent con 3.12 por ciento más, cotiza en los 86.86 billetes verdes por unidad.