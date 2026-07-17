Secretario de la ONU pide evitar que ‘un puñado de países’ controle la inteligencia artificial

Guterres afirmó que la inteligencia artificial debe servir a toda la humanidad y no quedar en manos de unas cuantas compañías.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó hoy que no se permita a “un puñado de países o empresas” controlar el futuro de la inteligencia artificial (IA) al considerar que “debe ser la humanidad al completo quien dé forma a la tecnología que dará forma al futuro de la humanidad”.

El político luso hizo este llamamiento durante un discurso en la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), el principal evento de este incipiente sector en China, que se celebra desde hoy hasta el próximo lunes en la megalópolis oriental de Shanghái.

“La IA puede ser una de las mayores oportunidades para la humanidad en el siglo XXI, (pero) también podría ser uno de sus mayores riesgos. (...) La tecnología debe estar al servicio de la gente y no al revés”, exhortó Guterres.

En su opinión, esos riesgos se concentran en la amenaza de “desigualdades todavía mayores” en materia de renta, oportunidades o seguridad: “No podemos permitir que suceda. El reto que afrontamos es garantizar que la IA se convierta en una fuerza para una mayor inclusión y para el progreso común”.

“Un tercio de la humanidad todavía está desconectada. Muchos países siguen afrontando brechas en conectividad, infraestructura y acceso a la energía. La capacidad de computación, los recursos de datos y los conocimientos técnicos siguen estando concentrados”, detalló el jefe del organismo internacional.

A este respecto, Guterres pidió “apoyo completo” a los líderes asistentes al evento para iniciativas impulsadas por la ONU como una red global de intercambio y cooperación para la construcción de capacidad para IA o un fondo global para esa tecnología.

El objetivo del portugués es que la tecnología “sea construida con países en desarrollo para países en desarrollo”: “Eso significa modelos abiertos que los países puedan adoptar, capacidad de computación que puedan permitirse y adiestramiento para la gente que los utilizará”, explicó.

El secretario general de la ONU mostró su esperanza en que la IA sea una herramienta clave para los objetivos de desarrollo sostenible, al “acelerar los avances médicos, transformar la educación, reforzar los sistemas alimentarios y la productividad agrícola o espolear nuevas industrias y crear empleos dignos”.

No obstante, también llamó a regular la seguridad de esta tecnología: “Los sistemas que cruzan fronteras necesitan estándares que crucen fronteras”.

“Necesitamos una gobernanza que sea inclusiva, interconectada y arraigada en la ley internacional. Se debe proteger los derechos humanos. Los humanos deben mantener el control sobre toda decisión a vida o muerte. Y ningún sistema de IA debe ser puesto en manos de un niño antes de que se haya demostrado que es seguro”, enumeró.

Por último, Guterres se refirió a la creciente demanda de energía derivada del auge de esta tecnología: “Reclamo a toda gran empresa de IA a revelar la huella medioambiental completa de sus sistemas, y a que los alimenten con energías renovables antes de 2030”.