Capturan a ‘El Doctor’ operador de Los Viagras; tiene acusaciones en EU

El Doctor, presunto integrante de Los Viagras, fue detenido en Apatzingán. Es buscado en EU

Fuerzas federales detuvieron este jueves en Apatzingán, Michoacán, a Fernando de Jesús ‘N’, ‘El Doctor’, uno de los principales operadores de Los Viagras, designado en Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

‘El Doctor’, capturado en la comunidad de Santiago Acahuato, es requerido en una Corte de Distrito de EU por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Al momento de su aprehensión, el sujeto de 36 años tenía consigo un arma larga, un cargador para fusil con cartuchos útiles y envoltorios de metanfetamina.

El apodo con el que se le conoce a Fernando de Jesús ‘N’ se debe a que estudió una licenciatura como médico general.

¿Por qué EU clasificó como terroristas a los Viagras?

Apenas el miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a Los Viagras y al Cártel de Juárez como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, especialmente designados.

“Son cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicana y civiles”, indicó el Departamento de Estado estadounidense al dar a conocer su decisión.

Al Cártel de Juárez, por ejemplo, lo vincula con la masacre de 2019, en Bavispe, Sonora, contra integrantes de la familia LeBarón, donde tres mujeres y seis niños fueron asesinados por sicarios de La Línea, facción dominante de dicho cártel.