Los Viagras y el Cártel de Juárez entran a la lista de organizaciones terroristas extranjeras de EU

Cártel de Juárez y Los Viagras: así operan los grupos que EU sancionó por narcotráfico. (Cuartoscuro)

Los Viagras y el Cártel de Juárez fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este miércoles 15 de julio.

Con esta medida, ambas organizaciones criminales, señaladas por presunto tráfico de drogas hacia Estados Unidos, podrán enfrentar sanciones financieras, desde el congelamiento de activos de empresas vinculadas con sus operaciones ilícitas hasta restricciones comerciales.

Se trata de dos grupos criminales que operan en distintas regiones del país; sin embargo, mantienen una presencia importante pese a las detenciones de sus presuntos líderes.

¿Quiénes son Los Viagras y dónde operan?

Hace poco más de una década, Los Viagras surgieron tras el levantamiento de grupos de autodefensa en Michoacán. De acuerdo con las autoridades, utilizaron esa estructura para ocultar sus operaciones ilícitas.

Desde entonces operan en la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde mantienen alianzas con otras organizaciones, como Cárteles Unidos, para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde 2015, las autoridades mexicanas señalan a Los Viagras por su presunta participación en homicidios, cobro de piso, tráfico de marihuana y distribución de drogas sintéticas.

¿Cuál es el origen del Cártel de Juárez y dónde mantiene presencia?

El Cártel de Juárez, también conocido como La Línea, es una de las organizaciones criminales más antiguas de México. Aunque perdió fuerza con el paso de los años, conserva una presencia importante en Chihuahua, especialmente en la frontera con Estados Unidos.

La organización surgió en la década de 1980 bajo el liderazgo de Rafael Aguilar Guajardo. Después de su asesinato en 1993, Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, asumió el control.

Con el paso del tiempo, surgieron disputas internas entre Amado, Vicente y Rodolfo Carrillo por el control de la organización. Finalmente, Vicente Carrillo Leyva logró consolidar la estructura de mando.

Gracias al control de la frontera en Ciudad Juárez, el grupo mantuvo una alianza con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, las diferencias entre ambas organizaciones detonaron uno de los periodos más violentos en Chihuahua.

Años después, el Cártel de Juárez se fragmentó. Una de sus facciones más conocidas es La Línea, que estuvo bajo el mando de Luis Carlos Vázquez Barragán, alias ‘El 20’, hasta su detención en 2010.

Desde entonces, no existe claridad sobre quién encabeza actualmente a La Línea. A pesar de ello, la organización conserva el control de corredores utilizados para el contrabando de narcóticos.

“La fragmentación ha acosado al grupo en los últimos años, y parece que las facciones armadas desarrolladas con fines de seguridad ahora tienen más influencia en las regiones fronterizas bajo el control del grupo”, precisa Insight Crime.