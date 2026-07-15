Gusano barrenador deja ‘en los huesos’ a ganaderos mexicanos: ¿Cuántos millones han perdido en 2 años?

La propagación del gusano barrenador está elevando los costos para los ganaderos mexicanos y manteniendo cerrada la frontera de Estados Unidos al ganado vivo, un doble golpe para un sector que depende de ese mercado.

México vendió más de 1.000 millones de dólares en ganado vivo a compradores estadounidenses en 2023, según datos de importación estadounidenses. Eso fue antes de que la mortífera mosca reapareciera en el país, lo que llevó a EU a cerrar en 2024 su frontera al ganado procedente de México.

Desde entonces, la asociación mexicana del sector cárnico Comecarne estima que las pérdidas por exportaciones de ganado no realizadas ascienden a casi 2 mil 800 millones de dólares.

Aunque la venta de carne de res empaquetada—que no quedó incluida en la prohibición— recibió un impulso, una encuesta de la Asociación Mexicana de Productores de carne (AMEG) correspondiente al primer semestre de este año mostró una caída del 12 por ciento por kilogramo en el precio del kilo de becerro en pie para engordas.

A la baja en los precios se suman los mayores costos de los controles veterinarios, los certificados sanitarios y los medicamentos necesarios para prevenir y tratar las lesiones causadas por el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Pese a la prohibición, el gusano barrenador apareció en Estados Unidos el mes pasado, con unos 20 casos confirmados entre los 86 millones de cabezas de ganado del país. El regreso de la mosca —erradicada de EU hace unas cinco décadas— plantea el riesgo de un brote importante que podría costarle al sector ganadero texano más de 700 millones en pérdidas anuales.

La plaga ya ha pasado factura al sector en México, donde se han registrado más de 20 mil casos en ganado bovino en los últimos dos años, de un total de casi 37 millones de cabezas, según datos oficiales. Además, se han registrado otros 13 mil casos en otras especies animales.

“Cuando Estados Unidos estornuda, nosotros nos infartamos, porque dependemos de ellos”, afirmó Ronaldo Ocampo, un ganadero de 65 años del sur de Chiapas cuyo rebaño ha sufrido casos de infestación.

¿Cuánto han gastado ganaderos mexicanos por el gusano barrenador?

Un toro de la granja de Ocampo, valorado en casi 10 mil dólares, contrajo una infección por gusano barrenador el año pasado, lo que lo obligó a pagar una visita veterinaria de urgencia. Su perro pastor perdió parte de una pata después de que las larvas de la plaga penetraran por un pequeño corte. Varios becerros murieron después de que las larvas invadieran sus cordones umbilicales y Ocampo no detectó la infección a tiempo.

Calcula que el gusano barrenador le ha costado cerca de 8 mil dólares, además de las pérdidas derivadas de la caída de los precios en un centro de acopio cercano, donde, según afirma, las tarifas por kilogramo han bajado un 20 por ciento desde que EU suspendió las importaciones.

La mosca del gusano barrenador deposita sus huevos cerca de las heridas de los animales de sangre caliente. Si no se trata, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando lesiones que pueden ser mortales.

Más de la mitad del ganado mexicano es de libre pastoreo y, en los estados del sur, donde comenzó la infestación, la mayoría de los ganaderos opera ranchos relativamente pequeños con unas pocas decenas de vacas en promedio.

“No solo me está afectando que se muera el animal”, dijo Ocampo. “El precio del torete se vino para abajo. Esto está pegando mucho en nuestra economía”.