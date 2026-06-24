El gusano barrenador redefine negocio de la carne entre México y EU

Empresas mexicanas podrían encontrar oportunidad en el mercado de la carne de EU pese a la crisis del gusano barrenador.

El mercado cárnico entre México y Estados Unidos atraviesa una nueva etapa de reconfiguración, luego de que se detectaron los primeros casos del gusano barrenador en territorio estadounidense, específicamente en Texas y Nuevo México.

El hallazgo ocurre apenas un año después de que México enfrentara la segunda suspensión de sus exportaciones de ganado bovino en pie hacia su principal socio comercial, lo que provocó pérdidas superiores a mil 850 millones de dólares para los productores mexicanos.

Este choque fitosanitario coincide con un histórico déficit en el inventario ganadero de la Unión Americana, lo que impulsa las exportaciones mexicanas de cortes de valor agregado.

El pasado 3 de junio, EU detectó en Nuevo México el primer caso confirmado de gusano barrenador en un becerro, pese a que esta plaga había sido erradicada en la Unión Americana desde 1966.

Tras el registro de diferentes casos también en Texas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México y el Departamento de Agricultura de los EU (USDA, por sus siglas en inglés), determinaron suspender temporalmente la importación a nuestro país de animales vivos procedentes de Estados Unidos.

La eventualidad ocurre en momentos en que la producción estadounidense de proteína acumula más de tres años a la baja, de acuerdo con Ernesto Salazar, gerente de Estudios Económicos del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

“Estados Unidos tiene más de tres años que su producción de carne de res viene a la baja, mientras la carne de pollo y cerdo se recuperan ¿por qué? La razón es que los consumidores norteamericanos centran su consumo en proteínas de más precio, y cuando tienes restricciones en la oferta, como el tema del gusano barrenador, migran a otros eslabones de la cadena animal”, explicó.

Agregó que, pese a que EU es uno de los principales productores de res, eso no le alcanza para satisfacer su demanda interna.

En el primer cuatrimestre del año, las ventas de carne de res hacia el vecino país del norte totalizaron 97 mil 873 toneladas, lo que representa un alza del 23.6 por ciento anual; mientras México comercializó 79 mil 183 toneladas. Para ponerlo en contexto, nueve de cada 10 toneladas de carne de res que México vende al exterior van a EU.

(El Financiero)

Empresas mexicanas podrían encontrar ventana de oportunidad en EU

Lo anterior representa una ventana de oportunidad para compañías como SuKarne. “Estados Unidos representa el 80 por ciento de nuestras exportaciones, pero todavía hay mucho espacio para crecer con productos de mayor valor agregado que garanticen un mejor ingreso al fabricante y más carne que está llegando a los mercados internacionales”, afirmó Efraín Reséndiz, director de desarrollo de negocios de SuKarne.

Agregó que el consumidor norteamericnao prefiere cortes de alta gama como el filete, el rib eye, sirloin, New York o el t-bone, mientras que México importa pulpas, bistec, milanesa o arrachera.

Gerardo Rodríguez, director regional de la US Meat Export Federation (USMEF) para México, Centroamérica y República Dominicana detalló que el déficit en el inventario de reses en EU fue una combinación de la extensión del ciclo reproductivo del ganado vacuno con la crisis del gusano barrenador, que no permitió la entrada de 1.8 millones de cabezas a territorio norteamericano.

“La industria cárnica americana también ha sido afectada porque las circunstancias se dieron al mismo tiempo (…) La participación del ganado mexicano en la Unión Americana representa aproximadamente entre un 15 y 20 por ciento de la producción total. Entonces, claro que pega”, señaló Rodriguez.

Actualmente la USMEF busca impulsar el consumo de la carne de cerdo estadounidense en el mercado mexicano. “El cerdo era percibido como una materia prima para hacer salchichas, para jamones y mortadela, pero México pasó a ser un consumidor de cortes y tenemos mucha área de oportunidad de que la proteína porcina, sea consumida en casa”, explicó Gerardo Rodríguez.

Las importaciones de carne de cerdo en México alcanzaron las 589 mil 520 toneladas entre enero y abril del presente año, un alza de 4.1 por ciento anual según el Consejo Mexicano de la Carne.