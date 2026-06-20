¿Es ‘primo fifí’ de las Tiendas 3B? Así es YEMA, el súper premium; estos son los productos que vende

Yema es un emprendimiento que busca mejorar la experiencia de las compras en las tiendas de autoservicio.

¿‘El Turco’, Anthony Hatoum y su cadena de Tiendas 3B tienen un ‘primo fifí’? Pese a que el mercado mexicano cuenta con grandes cadenas de autoservicio, los consumidores tiene nuevas opciones de compra más allá de Walmart, que invertirá 43 mil millones de pesos en México este año, Chedraui, La Comer o Soriana.

Desde enero de 2020, YEMA abrió su primera tienda en CDMX; sin embargo, la cadena cobró popularidad a través de videos publicados por usuarios de TikTok que mencionan que es ‘primo premium’ de las Tiendas 3B de ‘el Turco’.

Incluso, los usuarios de TikTok señalan que se trata de cadenas con mejor diseño y productos de mejor calidad, pero ¿el súper YEMA tiene alguna relación con las Tiendas 3B?

¿Por qué son diferentes las Tiendas 3B y el súper YEMA?

Mientras las Tiendas 3B son la cadena de hard discount (descuentos extremos) más grande de México, YEMA apunta a un segmento diferente.

Fundada con la idea de hacer más accesible el consumo consciente, esta cadena de supermercados busca demostrar que comprar productos de mejor calidad no tiene por qué ser un lujo.

¿Tiendas 3B y súper YEMA son del mismo grupo?

La respuesta corta es sí. Son cadenas ‘primas’.

Mientras las Tiendas 3B se expanden en zonas populares, “YEMA ha sido un concepto muy exitoso y es muy probable que lo implementemos. El ritmo (de crecimiento) será diferente al de Tiendas 3B, pero se expandirá”, dijo Anthony Hatoum, en junio de 2025.

El perfil de LinkedIn de YEMA establece: “Creamos, seleccionamos y mejoramos productos de uso diario para hacer posible que el consumo masivo sea saludable, responsable y a precios accesibles. YEMA es parte del grupo de Tiendas 3B”.

¿Qué venden en el súper YEMA?

A diferencia de las cadenas tradicionales, YEMA apuesta por una oferta especializada, con una fuerte presencia de marcas propias y productos seleccionados por sus ingredientes, origen y procesos de producción.

Su catálogo incluye desde frutas y verduras frescas, granola, chocolates, botanas, lácteos, hasta productos de limpieza y artículos para el hogar, muchos de ellos desarrollados bajo su marca propia.

La experiencia del cliente también forma parte de su propuesta. Sus tiendas incorporan elementos de diseño, arte y arquitectura para convertir la visita al supermercado en un recorrido más atractivo.

“El espacio está diseñado para que te den ganas de quedarte un rato. Todo es ordenado, más visual. Es un supermercado bonito, pero no solo por estética. Está pensado para disfrutarse mientras conoces sus pasillos”, explica la cadena a través de su sitio web.

Uno de los ejemplos es la colaboración con la muralista mexicana Sofía Castellanos, quien intervino una sucursal de YEMA con obras inspiradas en la naturaleza, el origen de los alimentos y la historia de los barrios donde se ubican las tiendas.

De acuerdo con la artista, el objetivo fue romper con la imagen tradicional de un supermercado y crear espacios “alegres, vibrantes y llenos de vida”, donde hacer la despensa también sea una experiencia visual.

¿Dónde están las sucursales de YEMA?

Actualmente, CDMX es sede de tres sucursales de YEMA. Las tiendas están ubicadas en:

Coyoacán: Av. Miguel Ángel de Quevedo 279, Colonia Oxtopulco, Alcaldía Coyoacán, CP: 04310.

Av. Miguel Ángel de Quevedo 279, Colonia Oxtopulco, Alcaldía Coyoacán, CP: 04310. Escandón: Av. Nuevo León 257, Código 2, Colonia Escandón II Secc, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP: 11800.

Av. Nuevo León 257, Código 2, Colonia Escandón II Secc, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP: 11800. Altolivo: Av. Toluca 481, Colonia Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, CP: 01780.

Anthony Hatoum ha dicho que está en busca de locales de más de 650 metros cuadrados en zonas como Narvarte, Pedregal, Condesa, Polanco, Del Valle, Lomas Verdes, entre otras para abrir nuevas sucursales de YEMA.

¿Quién fundó las tiendas YEMA?

A través de su sitio web, la cadena detalla: “Los tres fundadores, René, Angie y Laurene, mientras comíamos unos simples cacahuates “premium”, nos dimos cuenta de que los ingredientes eran mil cosas extrañas que no entendíamos. ¿Cómo era posible que vendieran estas cosas como “cacahuates” y, sobre todo, como “premium”?"

Por esa razón, comenzaron a “hacer productos honestos, con ingredientes honestos y etiquetas claras. Porque sólo así puedes estar seguro de que lo que estás consumiendo no es algo nocivo”.

Además de Hatoum, Angie y René, una de las personas detrás del proyecto es Angie Ursic Bedoya, cofundadora y directora general (CEO) de la empresa.

Si bien hoy está al frente de la cadena de supermercados, su trayectoria comenzó en la industria de tecnología. Ursic ha comentado en varias ocasiones que descubrió su vocación al trabajar como product manager y scrum master en el desarrollo de software, un entorno que le permitió combinar creatividad, estrategia y resolución de problemas.

Angie Ursic Bedoya asegura que uno de los mayores logros de su carrera ha sido construir una empresa cuyo propósito es facilitar que más personas cuiden su salud mediante mejores productos de consumo diario.

También reconoce que emprender implica aceptar la posibilidad del fracaso.

Como consejo de negocio para quienes buscan iniciar un emprendimiento, Ursic Bedoya señala que es necesario “hacer las paces con la idea de que todo puede fallar”, ya que perder el miedo permite disfrutar más el proceso de crear una empresa.

Además de vender productos, YEMA busca construir una comunidad interesada en hábitos de compra más responsables.

La empresa promueve mensajes relacionados con la alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente y el conocimiento sobre el origen de los productos que consume la población.

Como parte de esa filosofía, ofrece una garantía de satisfacción y sostiene que una despensa saludable puede ser accesible sin representar un gasto excesivo para las familias.