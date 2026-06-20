Primero Mahahual y ahora Playa Las Cocinas: Semarnat detecta irregularidades en nuevo desarrollo de Nayarit

La empresa DINE mantiene las obras de un complejo turístico en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, pese a las protestas de ambientalistas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que detectó irregularidades en las obras que se realizan en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, donde se construye un nuevo desarrollo inmobiliario que ha generado preocupación entre habitantes y organizaciones ambientales por posibles afectaciones al ecosistema costero.

De acuerdo con la dependencia, a partir de las inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de un dictamen técnico solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), se identificaron irregularidades en las obras de enrocamiento y contención ejecutadas dentro de una superficie concesionada de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

El anuncio se da en medio de la controversia por el desarrollo impulsado en Playa Las Cocinas, una de las más emblemáticas de Punta de Mita, donde vecinos han denunciado daños a la vegetación costera y posibles afectaciones a hábitats de especies protegidas.

¿Qué irregularidades fueron detectadas en Playa Las Cocinas, de Punta de Mita?

Semarnat indicó que durante las revisiones efectuadas por autoridades ambientales se identificó:

“Que las obras desarrolladas exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal otorgada para uso de protección, cuya naturaleza únicamente permite mantener la superficie en estado natural y no contempla construcciones ni infraestructura permanente”.

“Asimismo, se detectaron incumplimientos a las condicionantes establecidas y posibles afectaciones a la dinámica natural de la playa”.

Playa Las Cocinas PUNTA MITA, NAYARIT, 01MAYO2026.- La empresa Dine continua los trabajos de un complejo turístico con obras llevadas a cabo en zona federal marítima-terrestre en playa Las Cocinas pese a las protestas de los defensores del territorio en Punta Mita. Playa Cocinas es conocida por la anidación de tortugas carey y golfina; además la ley establece que se debe respetar 20 metros hacia arriba a partir de la marea alta, lo cual visiblemente no se está respetando. FOTO: ANGIE TOVAR /CUARTOSCURO.COM (Angie Tovar )

Tras detectar irregularidades en el proyecto, la Semarnat inició la revisión de la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre, al considerar que la empresa habría hecho un uso indebido del área concesionada.

Además, la representación de la dependencia en Nayarit mantiene abiertos los procedimientos administrativos derivados de un aviso de emergencia emitido en noviembre de 2025, luego de identificar posibles incumplimientos a las condiciones ambientales impuestas al proyecto.

Como parte del proceso, autoridades han sostenido reuniones con representantes de la empresa para notificar las irregularidades detectadas, explicar las acciones legales y administrativas que podrían derivarse del caso y avanzar en la definición de medidas para la restauración ambiental de la zona.

La Semarnat también ha encabezado mesas de trabajo con Profepa, autoridades estatales y municipales, así como con integrantes de la comunidad, para analizar alternativas que permitan atender los impactos ambientales y sociales asociados al desarrollo.

Entre las medidas planteadas por la dependencia se encuentra:

El retiro voluntario de las obras actualmente instaladas en la playa .

. Y la ejecución de trabajos de restauración ambiental, previo a la evaluación formal de cualquier alternativa de desarrollo que pudiera presentarse en el futuro.

Como parte del seguimiento al caso, el próximo 25 de junio especialistas de distintas áreas de la Semarnat y de la Profepa realizarán una visita técnica conjunta a Playa Las Cocinas para evaluar las condiciones del sitio y determinar las acciones procedentes.

La dependencia reiteró que continuará supervisando el caso para garantizar la protección de los ecosistemas costeros, el acceso público a las playas y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Playa Las Cocinas PUNTA MITA, NAYARIT, 01MAYO2026.- La empresa Dine continua los trabajos con las obras llevadas a cabo en zona federal marítima-terrestre en playa Las Cocinas pese a las protestas de los defensores del territorio en Punta Mita. Playa Cocinas es conocida por la anidación de tortugas carey y golfina; además la ley establece que se debe respetar 20 metros hacia arriba a partir de la marea alta, lo cual visiblemente no se está respetando. FOTO: ANGIE TOVAR /CUARTOSCURO.COM (Angie Tovar )

Denuncias por daños ambientales en Playa Las Cocinas

Las acciones de las autoridades ocurren después de meses de denuncias impulsadas por el Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas y otros colectivos ciudadanos.

Los inconformes han alertado sobre la remoción de vegetación costera, el uso de maquinaria pesada cerca de áreas de anidación de tortugas marinas y posibles afectaciones al acceso público a la playa.

Las denuncias han sido comparadas por organizaciones civiles con la movilización social que se registró en Mahahual, Quintana Roo, donde un proyecto turístico enfrentó cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales.

Activistas consideran que ambos casos reflejan una creciente exigencia para que los desarrollos en zonas costeras sean evaluados con criterios ambientales más estrictos y con una mayor participación de las comunidades locales.

Empresa asegura que cuenta con autorizaciones

Por su parte, la empresa DINE, que está a cargo del proyecto, sostiene que la construcción cuenta con los permisos correspondientes y que el acceso público a Playa Las Cocinas permanecerá garantizado.

La desarrolladora también ha manifestado su disposición para participar en las mesas de diálogo promovidas por autoridades y representantes de la comunidad.