Eclipse total de Sol del 12 de agosto: Vuelo especial permitirá observar el ‘anillo de fuego’ en el aire

A 10 mil metros de altura, el vuelo de Iberia se aproximará al eclipse total de Sol del 12 de agosto.

‘Abrochen sus cinturones, que vamos a despegar. Destino: Anillo de fuego’: La aerolínea Iberia organizó un vuelo especial para observar el eclipse total de Sol del 12 de agosto próximo, el primero en observarse en la Península Ibérica en más de 100 años.

El eclipse solar será visto a unos 10 mil metros de altitud, en lo que se espera que sea una “experiencia única”, que además se transmitirá en vivo en redes sociales para todo el mundo.

Este vuelo llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico. La aeronave encargada de la misión será un Airbus A321XLR, que es uno de los más recientes en la flota de Iberia.

Despegará a las 18:54 horas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y se espera que se encuentre con la fase total del eclipse solar sobre la provincia de Palencia.

Eclipse solar del 12 de agosto: ¿Puedes comprar boleto de avión para el vuelo especial de Iberia?

La respuesta es no. En el vuelo especial de Iberia para observar el eclipse total de Sol, como el que se vio en México en 2024, tendrá a bordo a un equipo de investigadores del proyecto Shelios, que es una iniciativa científica liderada por Miquel Serra-Ricart, astrónomo y director científico de Light Bridges, así como investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Se espera que los científicos observen desde el vuelo el entorno del Sol, además de la posición aparente de Venus, Mercurio y otras estrellas visibles.

Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia, afirmó que el vuelo “permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, en referencia al eclipse solar que transmitirá la NASA.

¿Dónde ver la transmisión del eclipse total de Sol desde un avión?

El eclipse total de Sol en España se transmitirá a través de las redes sociales de Iberia, minutos antes de que se forme el ‘anillo de fuego’.

Esta transmisión será posible debido a la tecnología de internet de alta velocidad con el servicio de Starlink, de Elon Musk, que permite a los pasajeros tener internet a pesar de andar en ‘modo avión’.

Las redes sociales de Iberia son: