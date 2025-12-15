Aparta la fecha: ¿Dónde y cuándo será el eclipse total de Sol más largo del siglo?

El eclipse total de Sol más largo del siglo XXI ya tiene fecha.

Prepara el telescopio, los lentes especiales y las maletas, porque ya hay fecha para el eclipse total de Sol más largo del siglo, y está a meses de distancia.

La NASA, a través de su calendario de eclipses y eventos astronómicos, señala que en 2027 se presenciará el eclipse total solar más largo del siglo XXI, y ante el interés internacional que despierta un evento de este tipo, a continuación hay algunas claves para entenderlo.

Los primero que tienes que saber es que los eclipses totales, al menos durante la etapa en la que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, duran unos pocos minutos, y al estar frente al eclipse más largo del siglo, la posibilidad de presenciar más a detalle el fenómeno es una oportunidad para la comunidad científica, ya que así pueden estudiar más a detalle estos fenómenos.

Un ejemplo de ello fue en abril del año pasado, cuando científicos de la NASA visitaron Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de ver el eclipse solar que comenzó en las costas mexicanas y terminó en Estados Unidos.

¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo?

El eclipse más largo del siglo, de acuerdo con la NASA, será el 2 de agosto de 2027, y se verá desde varios países, según los pronósticos.

La NASA explica que será un eclipse total de Sol, que es cuando la alineación entre la Luna, la Tierra y el Sol provocan que se oscurezca el cielo en la Tierra.

Este fenómeno ocurre debido a que la Luna logra tapar al Sol, y como resultado se oscurece el cielo y se produce un ‘anillo de fuego’.

Los eclipses de este tipo, en su etapa ‘total’, duran apenas minutos, y una vez que terminan, el Sol reaparece de a poco mientras la Luna deja de interferir el camino de la luz.

¿Cuánto tiempo durará el eclipse solar más largo del siglo XXI?

El eclipse total del 2 de agosto del 2027 durará 6 minutos con 23 segundos, siendo así el más largo registrado entre el 2000 y el 2100.

Para que te des una idea, el eclipse total de Sol de abril del 2024 duró, en su etapa máxima, 4 minutos con 28 segundos, y el del 2 de agosto de 2027 durará casi dos minutos más.

Otro dato relevante es que el eclipse más largo de la historia, que será en el 2186 y está reconocido por el libro de Récord Guinness, durará 7 minutos con 29 segundos, es decir, poco más de un minuto que el eclipse del 2027.

¿Dónde se verá el eclipse más largo del siglo?

Europa y África serán los continentes más beneficiados por el paso del eclipse total de Sol más largo del siglo, especialmente países como:

Portugal.

España.

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Libia.

Egipto.

Arabia Saudita.

Yemen.

El eclipse se presenciará en otras decenas de países, pero de manera parcial.

Se prevé que la etapa total del eclipse del 2 de agosto de 2027 comience a las 10:00:49 horas, tiempo local, y termine a las 10:06 horas.

¿Y México? esto sabemos del eclipse total de Sol más largo del siglo en el país

El eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 no se verá en su etapa total desde México; sin embargo, es posible que se presencie un eclipse parcial ligero.

Respecto al eclipse total de Sol más largo de la historia, que se verá en Latinoamérica, México solo presenciará un eclipse parcial.