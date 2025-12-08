Cometa 3I/ATLAS se acerca más a la Tierra: ¿Cuándo será visible y cuál es su trayectoria, según la NASA?

El cometa 3I/ATLAS se prepara para realizar su mayor acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre, un evento astronómico único que podría representar la mejor oportunidad para observar a este visitante interestelar.

3I/ATLAS es apenas el tercer objeto proveniente del exterior del sistema solar descubierto durante su paso por las cercanías de nuestro vecindario cósmico. La NASA continúa estudiándolo con diversas naves espaciales y telescopios con el objetivo de aprender tanto como sea posible durante su breve visita.

¿El cometa 3I/ATLAS representa un riesgo para la Tierra?

La agencia espacial estadounidense aclara que no existe ninguna amenaza. En su punto más cercano, el 19 de diciembre, el cometa estará a 274 millones de kilómetros (170 millones de millas), lo que equivale a más de 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

¿Cómo y por dónde podrá verse el cometa 3I/ATLAS?

Aunque 3I/ATLAS pasará extremadamente lejos, podría ser observable desde la Tierra durante la madrugada, mirando hacia el este-noreste. Estará ubicado justo debajo de Régulo, la estrella más brillante de la constelación de Leo.

Pero hay una condición importante: para verlo se necesita un telescopio con una abertura mínima de 30 centímetros. La NASA recomienda buscar observatorios locales o eventos de observación del cielo organizados por comunidades astronómicas.

Dado que los objetos interestelares son extraordinariamente raros —solo dos habían sido confirmados antes—, la aproximación de 3I/ATLAS representa una oportunidad excepcional tanto para científicos como para aficionados del cielo nocturno.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto conocido que proviene de fuera de nuestro sistema solar. Su trayectoria hiperbólica indica que no sigue un camino cerrado alrededor del Sol, lo que confirma su origen interestelar.

Este cometa fue detectado por el telescopio ATLAS en Río Hurtado, Chile, y es un testimonio de la diversidad de cuerpos celestes que visitan nuestro vecindario.

Una teoría interesante sugiere que el cometa 3I/ATLAS podría estar relacionado con la famosa “Señal Wow!”, un estallido de radio detectado en 1977 que ha sido un misterio durante décadas.

Sin embargo, la comunidad científica no ha encontrado evidencia que apoye esta conexión, reafirmando que el cometa es un fenómeno natural.