Durará una eternidad: Así será el eclipse de Sol más largo de la historia, ¿en qué países será visible?

El eclipse total de Sol 'más largo de la historia' es actualmente reconocido por el libro de Record Guiness.

Comenzará en el Océano Pacífico y terminará en África. El eclipse total de Sol más largo de la historia ya tiene fecha, hora y la lista de países desde donde podrá ser visto.

Luego del cálculo que llevó a su descubrimiento, el eclipse solar incluso fue reconocido en el libro de Récord Guiness y destronó al anterior eclipse más largo, que se registró al oeste de Filipinas el 20 de junio de 1955 y que duró 7 minutos con 8 segundos.

Portales especializados de astronomía explican que el eclipse más largo de la historia durará ‘una eternidad’, ya que, por lo general, los eclipses duran de 2 a 4 minutos.

Además, según los cálculos de la NASA, se espera que el eclipse más largo de la historia dure casi el doble de tiempo de lo convencional, lo que significa un ‘espectáculo’ en el que la gente tendrá más tiempo de apreciar el entorno mientras la Luna tapa al Sol.

Imágenes del eclipse total de Sol de abril de 2024. (Bloomberg)

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el eclipse ‘más largo de la historia’:

¿Cuándo será el eclipse más largo de la historia?

El eclipse más largo de la historia, de acuerdo con los cálculos de la NASA, será el domingo 16 de julio del año 2186.

Aunque no lo podrás ver, debes saber que la NASA lleva más de 20 años analizando este fenómeno, ya que no habrá un eclipse más largo en unos 12 mil años al menos.

Los eclipses total de sol duran normalmente de 2 a 4 minutos. (Bloomberg)

¿Cuánto tiempo durará el eclipse más largo y por qué es tan importante?

Se espera que el eclipse del 16 de julio de 2186 dure unos 7 minutos con 29 segundos, es decir, unos 21 segundos más que el eclipse total de Sol de 1955 en Filipinas.

Para que te des una idea, el eclipse total de Sol del 8 de abril del año pasado, mismo que se vio en ciudades como Mazatlán y Chihuahua, así como Texas en Estados Unidos, duró unos 4 minutos con 28 segundos.

La expectativa de los astrónomos es grande, y aunque ninguno de los que estamos vivos pueda observarlo, sí trabajan y colaboran con las investigaciones ante un fenómeno que ocurre pocas veces.

Detrás de cada eclipse total de Sol hay grandes preparativos de instituciones y gobiernos para que la gente los observe de manera segura. (Bloomberg)

En estos países se verá el eclipse más largo de la historia

La etapa ‘total’ del eclipse solar más largo de la historia será a partir de las 15:14:54 horas, y terminará cerca de las 15:22:23 horas.

Algunos de los países en los que se verá el eclipse total de Sol del 16 de julio de 2186 serán:

Islas Galápagos.

Ecuador.

Colombia.

Venezuela.

Guyana.

Angola.

Namibia.

Los habitantes de países como Brasil, Surinam y la Guayana Francesa podrán ver el fenómeno de manera parcial.

Uno de los aspectos más llamativos de los eclipses es cómo las sombras y luces cambian en la Tierra. (Bloomberg)

¿El eclipse más largo de la historia de 2186 se verá desde México?

Sí y no. La totalidad del eclipse de Sol no será visible en México; sin embargo, sí se percibirá un eclipse parcial, de forma débil, en la mayoría del país.

Los estados en los que posiblemente no se observará nada del eclipse total de Sol son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila.

Estas son los países y regiones donde se verá el eclipse 'más largo de la historia'. (Google Maps)

Así será el eclipse ‘más largo’ según la NASA

Los eclipses totales de Sol, como el del 8 de abril de 2024 y el del 16 de julio de 2186, son de los espectáculos celestes más llamativos.

De acuerdo con la NASA, “los eclipses causan admiración y cambian drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes de nuestro cielo“.

La alineación entre la Tierra, el Sol y la Luna, es una “oportunidad única” de apreciar y estudiar la ‘corona’ del Sol, que es el contorno que sobresale una vez que la Luna se interpone entre el astro y la Tierra.

Finalmente, debes saber que el eclipse total de Sol del 16 de julio del 2186 formará parte de la serie Saros 139, que es una temporada de 71 eclipses en el que la luna se moverá al sur respecto a su nodo, lo que provocará las múltiples alineaciones entre los tres astros.

Algunos de los eclipses que ocurrirán en la temporada de Saros 139. (NASA)

Con información de Vice y Eclipse Wise.