Santiago Nieto encabeza brigadeo en Querétaro y ratifica su militancia en Morena

Santiago Nieto Castillo encabezó este martes una jornada de brigadeo por diversas zonas de la ciudad capital de Querétaro.

En un estrecho diálogo con la ciudadanía, Santiago Nieto Castillo encabezó este martes una jornada de brigadeo por diversas zonas de la ciudad capital de Querétaro.

Acompañado por la regidora Rosy Corral y el consejero estatal Carlos Maya, el morenista visitó las colonias Loma Bonita, La Luna e Industrial, donde escuchó de primera mano las inquietudes y necesidades de vecinos, comerciantes y tianguistas de la región.

Durante el recorrido, los habitantes y comerciantes expresaron su respaldo a Santiago Nieto, al tiempo que agradecieron el impacto positivo de los programas sociales implementados por el Gobierno Federal, como la pensión para adultos mayores.

No obstante, denunciaron la marcada falta de servicios públicos básicos en sus localidades, señalando deficiencias graves en la recolección de basura, falta de áreas dignas, deficiencias en el drenaje, problemas de seguridad y en los tianguis extorsiones por parte de autoridades municipales.

Ante estas demandas, Nieto Castillo se comprometió con los afectados de apoyarlos a solucionar las problemáticas de sus localidades.

Igualmente refrendó de manera categórica que su partido y militancia es y será siempre dentro de Morena.

Sin embargo agradeció el apoyo del Partido del Trabajo como una parte fundamental, para coordinar los Comités.

En su mensaje, hizo un llamado urgente a consolidar la unidad entre los partidos aliados, Morena, PT y PVEM, con el objetivo central de traer la Cuarta Transformación a Querétaro.

Asimismo, instó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum para defender la Soberanía Nacional y garantizar servicios dignos para las familias queretanas.