‘Hongosto’ sin multas: Hoy No Circula del 5 de agosto en CDMX y Edomex

Así opera el Hoy No Circula para la CDMX y el Edomex el miércoles 5 de agosto. (Fotoarte El Financiero).

Para este miércoles 5 de agosto lleva chamarra y paraguas a la oficina y es que es posible que llueva como el sábado en la Ciudad de México. Además, recuerda que opera con normalidad el Hoy No Circula.

Los vehículos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 que porten holograma 1 y 2 no podrán transitar. La restricción aplica para estas unidades en la región.

El programa entra en marcha a las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas. Regula el flujo vehicular y reduce emisiones en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hasta el momento no se encuentra activa ninguna fase de contingencia, según el reporte más reciente de Calidad del Aire.

La calidad del aire se mantiene bajo monitoreo constante tras el corte de información de las últimas horas.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos el miércoles 5 de agosto?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles son:

Autos particulares con engomados que no sean Rojo y terminaciones de placas que no sean 3 o 4.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la CDMX.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta medida conlleva una sanción económica por concepto de multas por vehículos contaminantes, la cual asciende a 2 mil 346.20 pesos.

Para conocer más detalles sobre este proceso, se puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Finanzas.