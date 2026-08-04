Gobierno de Nayarit fortalece acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes

El Gobierno de Nayarit reafirmó su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez.

En la reunión se dio seguimiento a las acciones implementadas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia y adolescencia, además de fortalecer la coordinación entre las dependencias estatales y los municipios.

La secretaria ejecutiva del SIPINNA Nayarit, Xóchitl María Estrada Ornelas, presentó el informe de actividades correspondiente al periodo, en el que destacó los avances alcanzados mediante el trabajo interinstitucional en materia de prevención, atención y restitución de derechos.

Durante su intervención, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero hizo un llamado a consolidar gobiernos con sentido humanista y comprometidos con el bienestar de la niñez, al señalar que la protección de este sector debe ser una prioridad permanente.

“Yo les preguntaría a ustedes, y digamos en voz alta, teniendo como testigos presenciales a las niñas y niños y adolescentes. ¿Queremos acabar con la delincuencia que nos afecta, sí o no? Sí, queremos acabar con ella. Tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Esta situación nos enfrenta a situaciones difíciles, pero no hay testigo más difícil que nuestra conciencia cuando se atropella a un niño o a una niña. Tenemos que hacer gobiernos congruentes, humanistas, serios, transparentes, que no busquen risas, que busquen felicidades, que no busquen euforias, que encuentren la paz dentro de sí mismos”, expresó.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, subrayó que la coordinación entre las instituciones permite generar mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos seguros, con igualdad de oportunidades y con pleno respeto a sus derechos.

Con esta sesión, el Gobierno de Nayarit ratificó su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en la protección integral de la infancia y adolescencia, en concordancia con la estrategia nacional en la materia.