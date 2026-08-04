Wellness amplía experiencias en el real state

La FMF planea construir un pabellón con terraza de observación a la cancha 1 y una gradería, para recibir aficionados y familiares de los atletas.

La inercia del bienestar en los espacios es un componente estratégico para la integración de experiencias.

Resultado de su expansión es el crecimiento previsto en el mercado del bienestar, que incrementará su valor globalmente hasta 10 billones de dólares en 2029, al ser considerada una máxima prioridad para los consumidores, según el último reporte del Global Wellness Institute.

Uno de los recintos deportivos que refleja esta tendencia es el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde se concentró la selección mexicana de fútbol que participó en el reciente Mundial FIFA 2026.

Ubicado en Tlalpan, sede y hogar de las selecciones, el CAR pasó por un proceso de rediseño y modernización para alojar mandos medios, cuerpo técnico, jugadores y jugadoras, luego de una inversión de $400 millones de pesos.

Luego de su intervención guiada por un plan maestro, el centro de entrenamiento de la selección nacional en México es considerado uno de los 3 mejores en América Latina y entre las 10 ó 15 en el ranking mundial.

“Desde que México fue seleccionado como uno de los anfitriones del campeonato se pensó en que se interviniera de una manera profunda y que quedara como legado del mundial 2026, un proceso que tomó 4 años y siempre buscó la eficiencia de los espacios y soportar tecnológicamente a los atletas de alto rendimiento”, explica Abel Estrada, director de administración de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Para Gensler, a cargo del diseño arquitectónico, el impacto de la transformación integral del recinto, adquirido a finales de los años 90, se enfocó en el futuro de la infraestructura futbolística.

En el proyecto la FMF replanteó mediante el diseño arquitectónico la optimización de los procesos y creación de un entorno enfocado en el sostenimiento físico y emocional de los atletas.

“Detectamos ineficiencias en los recorridos y una fragmentación operativa importante. Existía una mezcla innecesaria entre espacios públicos y privados, además de funciones dispersas”, destaca Omar Quesada, líder regional de Sports LATAM en Gensler.

A partir del análisis se gestó el concepto de un edificio central o medular, estratégicamente ubicado entre las canchas principales.

Es un edificio, tipo columna vertebral funcional del ecosistema, que concentra funciones activas del jugador como vestidores, gimnasio, fisioterapia y ciencias del deporte que aloja 200 personas al día.

Federico Montero, co-managing director y asociado senior de la firma de arquitectura en México considera que el proceso partió de un trabajo colaborativo y quirúrgico que logró entender las distintas necesidades presentes y futuras de las distintas selecciones.

Asimismo destaca cómo al entrenamiento el inmueble que incorporó aspectos de sustentabilidad, se unen elementos como la nutrición personalizada, psicología deportiva, recuperación avanzada y preparación física especializada.

Tras la intervención las instalaciones son clave para la concentración, tema importante en el alto rendimiento dado que acompañan a los deportistas no sólo desde lo físico, sino también desde lo emocional.

El diseño también incorporó espacios públicos para dar cabida a la prensa, eventos, familiares y patrocinadores, mientras que los privados pasivos incorporaron hospedaje, descanso y alimentación donde se habilitaron gimnasio, vestidores, fisioterapia, hidroterapia, canchas y ciencias del deporte.

Es una infraestructura medular que organiza la transición y articula la experiencia diaria del atleta, a través de instalaciones como la hidroterapia con distintas temperaturas, áreas de sauna, crioterapia, tecnología avanzada en fisioterapia y espacios diseñados para jugadores activos y los que están en rehabilitación.

En proyecto la FMF planea ejecutar en el mediano plazo un pabellón en el acceso donde se alojará una terraza de observación a la cancha 1 y una gradería, para recibir aficionados y familiares de los atletas.

Equinoterapia, neurociencia y experiencias sensoriales

Una rama complementaria del bienestar en el mundo del hardcare y softcare es la integración de experiencias con caballos, adicional a dinámicas diseñadas con neurociencia aplicada y estímulos sensoriales para la integración de equipos de alto desempeño y resultados sostenibles en las organizaciones.

Mariana Pineda dice que la pandemia fue un factor determinante para el negocio del bienestar, del que tomó ventaja para integrar en su modelo experiencias inmersivas personalizadas enfocadas en generar mediante el contacto ecuestre y alta gastronomía desarrolladas en Rancho El 24.

El resultado dice, son procesos de claridad, toma de decisiones y reconfiguración del liderazgo.

“La clave del éxito en las empresas no sólo está en las estrategias, sino en el desempeño humano, por lo que el método sensorial con caballos desarrolla equipos más productivos, comprometidos y alineados”, señala la fundadora de Ecuestre Pineda.