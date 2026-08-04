Examen de control de la UNAM: ¿Dónde y cómo consultar quiénes SÍ deben presentarlo?

La UNAM dio a conocer este 4 de agosto quiénes deberán presentar de nuevo el examen de ingreso (Foto: Shutterstock)

La Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el miércoles 5 de agosto podrás consultar el puntaje mínimo requerido para realizar el examen de control de la UNAM de ingreso a la licenciatura.

Será en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 donde podrás consultar los listados por programa, entidad académica y puntaje mínimo requerido.

En dicha página podrás consultar si cumples con los requisitos, y a partir del viernes 7 de agosto ingresar al sitio, donde obtendrán las citas para el examen de control de la UNAM, con fecha, horario, sede y croquis de la ubicación, así como la documentación requerida.

El sitio web dell micrositio para el examen de la UNAM es este: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

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