¿Te toca hacer el examen de control de la UNAM? Estas son las recomendaciones que deberás seguir

Decenas de estudiantes han manifestado su rechazo al examen de control de la UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocará a un examen de control presencial para un grupo de aspirantes al nivel licenciatura, como parte de las medidas adoptadas tras detectar irregularidades en el proceso de admisión 2026.

El objetivo, según la institución, es verificar resultados y garantizar la equidad y certeza del concurso de selección.

La medida no implica que las personas convocadas hayan cometido alguna falta. De acuerdo con las recomendaciones emitidas por la comisión técnica que revisó el proceso de admisión, el examen busca confirmar los resultados obtenidos en la evaluación en línea y fortalecer la confianza en el mecanismo de ingreso a la máxima casa de estudios.

Los aspirantes que reciban el aviso deberán acudir a una evaluación presencial con supervisión humana. La UNAM ha insistido en que el procedimiento responde a un criterio de verificación institucional y no a una presunción de conducta irregular por parte de quienes serán llamados.

Si fuiste notificado para presentar esta prueba, estas son las principales recomendaciones y lo que debes saber sobre el proceso.

¿Quiénes deberán presentar el examen de control de la UNAM?

Las recomendaciones de la comisión técnica establecen que deberán ser convocadas:

Las personas que recibieron aviso de selección para presentar el examen de control.

Quienes alcanzaron, en su programa académico, plantel y modalidad, el menor número de aciertos requerido para ingresar entre los procesos de admisión de 2021 y 2026.

La finalidad es verificar que los resultados obtenidos sean consistentes con el desempeño esperado y asegurar condiciones de igualdad para todos los aspirantes.

Aspirantes seleccionados que realizaron el Examen de Admisión de la UNAM mostraron el pliego petitorio frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria tras haber sido admitidos en la Máxima Casa de Estudios. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM) (Graciela López Herrera)

Recomendaciones de la UNAM para quienes harán el examen de control

Entre las recomendaciones dadas a conocer por la UNAM destacan las siguientes:

Verificar los resultados obtenidos mediante la realización de un examen de control.

Acudir a la evaluación presencial únicamente si se recibió la notificación oficial.

Presentar la prueba bajo supervisión humana.

Considerar que el resultado del examen presencial será el que se utilice para asignar el ingreso a la licenciatura correspondiente.

La comisión también enfatizó que esta decisión constituye una recomendación “de carácter apremiante” para garantizar la equidad y la certeza del proceso de admisión, sin que ello presuponga la existencia de una falta específica por parte de los aspirantes.

¿Qué recomienda hacer si recibiste la notificación?

Especialistas en procesos de admisión coinciden en que quienes fueron convocados deben:

Revisar únicamente los canales oficiales de la UNAM.

Estar atentos a la publicación de fechas, horarios y sedes.

Presentarse puntualmente con la documentación que solicite la universidad.

Evitar atender información difundida en redes sociales que no provenga de fuentes oficiales.

Hasta el momento, no hay datos oficiales sobre el formato, duración, número de reactivos o temario específico del examen de control, tampoco sobre si será idéntico o distinto al examen aplicado originalmente.

¿Por qué la UNAM aplicará un examen de control?

La decisión surgió después de que la comisión técnica integrada por especialistas revisó el proceso de admisión y recomendó verificar los resultados mediante una evaluación presencial.

La universidad explicó que la medida busca fortalecer la transparencia, la equidad y la certeza del concurso de ingreso, luego de que se detectaran resultados considerados atípicos durante el examen aplicado en línea.

El rector, Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó la elaboración de un informe técnico y la integración de una comisión multidisciplinaria para revisar el procedimiento.