Examen de control de la UNAM: Sheinbaum reitera que rechazados pueden entrar a la Rosario Castellanos

Sheinbaum indicó que 'lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad'. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció este sábado 1 de agosto un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a quienes no consigan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) después del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea.

“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, afirmó la mandataria durante una visita a Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca de Oaxaca.

Sheinbaum pide coordinación entre la SEP y la Universidad Rosario Castellanos

Sheinbaum sostuvo que, más allá de las anomalías detectadas en la prueba, “lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad”.

La presidenta explicó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para coordinarse con la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera, y explorar la participación de otras instituciones de educación superior.

“Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, señaló.

¿Qué se sabe del examen de control de la UNAM?

La oferta llega un día después de que la UNAM aceptara la recomendación de una comisión técnica para aplicar presencialmente un examen de control, después de detectar resultados atípicos y posibles irregularidades en el primer concurso de ingreso a licenciatura realizado completamente por internet.

La nueva evaluación alcanzará a unas 58 mil personas, cerca de un tercio de los 158 mil 712 aspirantes que presentaron la prueba original.

La controversia escaló después de que los puntajes altos aumentaran de forma inusual y surgieran denuncias sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y uso de herramientas de inteligencia artificial por algunos aspirantes.

La propia universidad había utilizado IA como apoyo para vigilar el examen, junto con supervisión humana, y canceló alrededor del 2 por ciento de las pruebas por conductas contrarias a su normativa.

La UNAM presentó además una denuncia penal el 3 de julio contra personas y empresas que, según la institución, vendieron servicios fraudulentos para sustentar la prueba.

Paralelamente, aspirantes rechazados marcharon en Ciudad Universitaria para exigir la reposición presencial del examen y mayor transparencia, mientras algunos seleccionados reclamaron que se respetaran los resultados que aseguran haber obtenido de manera legítima.

¿FGR podría investigar anomalías en examen de la UNAM?

Sheinbaum ya había señalado esta semana que la Fiscalía General de la República podría colaborar en las investigaciones si la UNAM lo solicitaba, con respeto a la autonomía universitaria.

Durante su gira de este fin de semana por Oaxaca, la mandataria también destacó que su Gobierno busca extender gradualmente las becas hasta el nivel universitario, recordó la cobertura de apoyos para estudiantes de secundaria y primaria y anunció que el programa La Escuela es Nuestra destinará recursos adicionales a planteles de la Mixteca.

“Es parte de lo que también estamos haciendo, ampliar más universidades para que nadie se quede sin escuela”, remarcó.