Muere Vincent Pastore, actor de ‘Los Soprano’, a los 80 años: ¿Qué se sabe de su fallecimiento?

La muerte de Vincent Pastore fue confirmada por su representante mediante un comunicado en el que recordó al actor como una persona amable y generosa. (Foto: Wiki Commons).

Vincent Pastore, famoso por interpretar papeles de mafiosos en producciones como Los Soprano, falleció a los 80 años. El también actor de doblaje en El espanta tiburones fue encontrado sin vida en su hogar.

La noticia fue confirmada por su representante, Robert Attermann, quien envió un comunicado a la revista Page Six, donde lamentó el fallecimiento del actor que dio vida a Salvatore ‘Big Pussy’ Bonpensiero.

Robert recordó a Vincent Pastore como una persona amable y generosa: “Trataba a todos con calidez y respeto, y nunca rechazaba a un fan que le pidiera una fotografía o un autógrafo”, señaló.

Las causas de muerte de Vincent siguen bajo investigación. (Foto: Wiki Commons)

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