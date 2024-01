Mariska Hargitay, de ‘La ley y el orden’, sufrió una violación a los 30 años por un ‘amigo’

La actriz Mariska Hargitay, reconocida por su papel como la detective Olivia Benson en la serie de televisión La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, reveló que cuando tenía 30 años fue violada por un amigo, lo que calificó como una “experiencia horrible”.

A punto de cumplir 60 años -el próximo 23 de enero-, Hargitay contó que su experiencia “no llega a definirme” como persona y recordó el momento, que no fue sexual. “Era dominio y control. Control abrumador”, escribió para People.

El testimonio de abuso sexual de Mariska Hargitay

Mariska aseguró que en ese momento este hombre no fue su amigo y narró cómo sobrevivió este hecho que minimizó hasta últimas fechas, cuando se dio cuenta lo importante de nombrarlo porque “no quiero avergonzarme de la víctima”, sino del perpetrador.

“Intenté todas las formas que conocía para salir de esto. Intenté hacer bromas, ser encantadora, poner límites, razonar, decir que no. Me agarró de los brazos y me sujetó. Estaba aterrada”, señaló.

Tenía miedo de que se volviera más violento físicamente, pero ahora puede reconocer que no necesitaba más para que fuera violencia sexual. “Entré en modo de congelación, una respuesta traumática común cuando no hay opción de escapar. Salí de mi cuerpo”, añadió.

La actriz Mariska Hargitay es protagonista en 'La Ley y el Orden'. (Foto: Instagram @therealmariskahargitay)

¿Cómo afrontó Mariska Hargitay su violación?

Aunque al principio no podía procesar ni creer lo que le pasó, decidió eliminarlo de su narrativa. “Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”, argumentó.

Toda su concentración la desvió para crear una fundación que ayudara a otras víctimas de abuso sexual, pues confía que las sobrevivientes fueron una fuente de fortaleza para ella al darse cuenta de que la justicia es diferente para cada uno.

“Para mí quiero un reconocimiento y una disculpa (...) Ese es un comienzo. No sé qué hay al otro lado y no deshará lo que pasó, pero sé que influye en cómo superaré esto”.

También acusó a las estructuras de poder de permitir que las personas violentadas piensen que fue su culpa o que se lo buscaron, lo que no ayuda a erradicar el ciclo. Mariska siente dicha en ver “claramente” lo que sufrió y entendió su trauma.