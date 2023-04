Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, afirma que fue violado por el ejecutivo José Menéndez

La polémica que rodeó a los integrantes de Menudo volvió cuando Roy Rosselló confesó en un documental que fue violado por el ejecutivo musical José Menéndez cuando tenía 14 años durante su visita a su casa en Nueva Jersey.

El cantante aseguró en el avance de Menendez + Menudo: Boys Betrayed, transmitido por Today y que llegará a las pantallas de Peacock el 2 de mayo, que fue agredido sexualmente por el ex de RCA Records luego de ser drogado. “Yo sé lo que él me hizo a mí en su casa (…) Ese es el hombre que me violó. Ese es el pedófilo”, expresó.

Rosselló -quien integró la agrupación juvenil entre 1983 y 1986- también ha hablado públicamente del abuso de Edgardo Díaz, quien supuestamente lo amenazó de sacarlo del grupo si contaba lo que había vivido.

“Él pudo simplemente manipularme y colocar en mi mente que yo iba a ser famoso. Esos pedófilos te compran con regalos y cosas materiales, de ahí se aprovechan de ti (…) Yo fui el único integrante que no hizo audición, todos saben que yo entré porque Edgardo me vio y se enamoró de mí”, dijo a Ventaneando.

El asesinato de José Menéndez

En 1989, el ejecutivo musical fue asesinado tras recibir varios disparos de parte de sus hijos Lyle y Erik, quienes también mataron a su madre Kitty mientras veían la televisión en su casa. La razón que explicaron en su juicio es que su padre abusaba de ellos, por lo que finalmente fueron condenados a cadena perpetua en 1996.

La Fiscalía presentó el argumento de avaricia, pues vieron en la fortuna familiar un objetivo. Sin embargo, Lyle confesó que la decisión fue por miedo.

“Le pedí a mi madre que le dijera a papá que me dejara en paz, que seguía tocándome. Me dijo que parara, que estaba exagerando, que mi papá me tenía que castigar cuando hacía cosas malas y que me amaba”, dijo en la audiencia vía El País.