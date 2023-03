Desde abuso sexual hasta ‘hacerle el feo’ a sus fans: Las polémicas de Kalimba

Recientemente, la cantante Melissa Galindo señaló a Kalimba de haberla acosado sexualmente al hacerle tocamientos indebidos cuando trabajó con él hace algunos años.

A través de uss redes sociales, la también influencer compartió un video en el que explica lo que vivió cuando trabajó con Kalimba, quien la invitó a formar parte de su sello discográfico, Ark Records.

Sin embargo, en más de una ocasión tocó las partes íntimas de Melissa sin el consentimiento de la cantante, por lo que ella decidió terminar su relación laboral con él.

Polémicas de Kalimba

No es la primera vez que el cantante de ascendencia cubana está involucrado en polémicas relacionadas con abuso sexual, aunque también se ha sabido del trato poco cordial que ha tenido con algunos de sus seguidores.

Abuso sexual contra Daiana Guzmán

En 2010, cuando Kalimba tenía 28 años, fue señalado de abusar sexualmente de Daiana Guzmán, una joven que en aquel entonces tenía 17 años y que, de acuerdo con sus declaraciones, fue contratada como edecán para trabajar en el Budah Bar de Chetumal el 20 de diciembre de aquel año.

Después del evento protagonizado por el cantante de ‘Solo déjate amar’, él y las personas con las que trabajó (incluyendo a Daiana y una de sus amigas) asistieron a un after.

La joven narró que Kalimba la invitó a su cuarto y comenzó a quedarse dormida, pese a que sentía que el cantante la estaba desnudando. Por la mañan a se dio cuenta de que fue víctima de violación, por lo que puso una denuncia en la Fiscalía de Quintana Roo.

Un mes después se emitió una orden de aprehensión contra el intérprete de ‘Estrellas rotas’; el 20 de enero de 2011 fue detenido en Texas y un día después lo ingresaron al Cereso de Chetumal, donde permaneció alrededor de una semana.

El 27 de enero de ese mismo año se determinó que no había pruebas suficientes para condenar al cantante y lo dejaron en libertad. Diez años después, en una entrevista con Yordi Rosado, Kalimba aseguró que fue Daiana quien le propuso tener relaciones sexuales, pero él se habría negado.

‘Le hizo el feo’ a una fan

Hace tan solo unas semanas, el cantante de ‘Tocando fondo’ fue señalado de maleducado con una de sus fans, quien le pidió una foto en un restaurante, donde ella trabaja.

A través de Twitter, la joven identificada como Gabriela Quintanilla compartió que le habló al cantante en español, sin embargo él solo le contestaba en inglés.

“Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto, luego cuando revise su ig, vi que había puesto un comentario de que ‘a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado’”, escribió la joven.

Captura de pantalla de la respuesta de Kalimba a un tuit.

Para su sorpresa, Kalimba respondió el texto, señalando que no era nada personal en contra de ella, y que entró hablando inglés porque había puro ‘gringo’ en el sitio. No obstante, el cantante remató con el siguiente mensaje:

“Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows”, por lo cual fue duramente criticado en redes sociales, ya que el caso se hizo viral.