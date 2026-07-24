Muere Chuck Russell, director de ‘La Máscara’ y ‘Pesadilla en la calle del Infierno’, a los 74 años

Chuck Russell también dirigió películas como Paradise City; sin embargo, La Máscara se mantiene como una de las cintas más recordadas de su carrera. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Wikimedia Commons).

Chuck Russell, director y productor estadounidense, falleció a los 74 años. Alcanzó reconocimiento internacional por dirigir La Máscara, la película que impulsó la carrera del actor Jim Carrey y marcó el debut cinematográfico de Cameron Diaz.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por sus familiares a través de TMZ y confirmada por su abogado a Variety. Chuck Russell falleció de manera inesperada el pasado miércoles; sin embargo, fue hasta ahora cuando se hizo pública la información.

Además de La Máscara, Russell también fue reconocido por revitalizar la franquicia de Pesadilla en la calle del Infierno al dirigir la tercera entrega de la saga.

¿Qué le pasó a Chuck Russell? Esto se sabe de su fallecimiento

Ania, esposa del director estadounidense, explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter que encontró a Chuck inconsciente en su hogar, por lo que llamó a los servicios de emergencia.

TMZ informó que el departamento de bomberos acudió a la vivienda de Russell, ubicada en el área de San Diego, después de recibir un reporte sobre un hombre inconsciente.

Aunque los paramédicos intentaron reanimarlo, no lograron salvarle la vida. Ania recordó al cineasta: “Era un hombre maravilloso, significaba todo para mí”.

Hasta ahora, la familia de Chuck Russell desconoce las causas de su muerte; sin embargo, algunos de sus familiares ya viajaban a California para conocer más detalles, de acuerdo con TMZ.

¿Quién era Chuck Russell, director de ‘La Máscara’?

Chuck Russell nació el 9 de mayo de 1958 en Estados Unidos y estudió en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Tras concluir su formación, inició su carrera en la industria cinematográfica como guionista.

Posteriormente trabajó como jefe de producción y asistente de dirección en películas independientes. Su primer crédito como productor ejecutivo llegó con la cinta de terror Hell Night.

Más tarde recibió su primera oportunidad como director con Pesadilla en la calle del Infierno 3, una película considerada clave para revitalizar la franquicia.

Su mayor éxito llegó en 1994 con La Máscara, película que recaudó más de 350 millones de dólares en la taquilla mundial.

Russell transformó el cómic homónimo en una comedia familiar con innovadores efectos visuales, una producción que consolidó a Jim Carrey como una de las grandes estrellas de Hollywood.

La cinta también marcó el debut cinematográfico de Cameron Diaz, entonces de 21 años, y obtuvo una nominación al Oscar por Mejores Efectos Visuales gracias a la tecnología utilizada para recrear al personaje interpretado por Carrey.

Durante las décadas de 1980 y 1990, el director también estuvo al frente de películas como El Protector, protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1996.

En 2002 eligió a Dwayne Johnson, conocido como ‘The Rock’ o ‘La Roca’, para protagonizar El Rey Escorpión, película que representó el primer papel estelar del exluchador en Hollywood.

Su último trabajo como director fue la nueva versión de Witchboard, cinta que escribió y dirigió en 2024.

Con información de EFE.