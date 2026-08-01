Laura Zapata explica por qué Kunno no ha sido notificado de su demanda: ‘Se va a arrepentir’

Laura Zapata también se pronunció en contra del abogado Gerardo Rincón Flores, actual representante legal del influencer Kuno. [Fotografía. Cuartoscuro]

Laura Zapata volvió a pronunciarse sobre el conflicto legal que mantiene con Kunno y lanzó una advertencia al influencer. La actriz explicó que el creador de contenido aún no ha sido notificado de la demanda por daño moral debido al periodo vacacional de los tribunales. Aun así, aseguró que el proceso ya está en marcha y confía en que tendrá consecuencias para él.

De igual forma, la hermana de Thalia respondió a las declaraciones de Kunno, quien afirmó que la demanda no prosperará y que ella “se está peleando sola”. La actriz rechazó esos comentarios y sostuvo que el influencer deberá responder por sus palabras.

“No se me hace correcto ni siquiera lo que dijo. Pero va a pagar, de muchas formas”, declaró.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre la demanda contra Kunno?

La actriz de Rosa Salvaje y María Mercedes dejó claro que no le preocupan las declaraciones que Kunno realizó desde que se hizo pública la demanda. Incluso minimizó las burlas que el influencer lanzó en su contra.

“Él se burla de todos, se burla de sí mismo, ve las fachas, ve el personaje, imagínate tú”, comentó.

Además, Laura Zapata aseguró que el caso ya comenzó su curso y advirtió que Kunno terminará lamentando sus declaraciones.

“No, se va a arrepentir, se va a arrepentir. No, mi amor, no, esto ya está caminando. De que se va a arrepentir, se va a arrepentir”, expresó ante los medios.

La actriz también reiteró que confía plenamente en la justicia y sostuvo que prefiere resolver el conflicto por la vía legal.

“Me gusta lo correcto, me gusta la ley. Para eso hay tribunales, para eso hay abogados, para eso hay jueces... Para callar lenguas, para acabar con delitos”.

¿Por qué Laura Zapata demandó al influencer Kunno?

El conflicto entre ambos surgió después de La Casa de los Famosos All-Stars de la cadena Telemundo, cuando Kunno realizó comentarios en los que insinuó que el secuestro que Laura Zapata sufrió en 2002, junto con su hermana Ernestina Sodi, habría sido un “autosecuestro”.

Las declaraciones retomaron un rumor que ha circulado durante años y que la actriz ha rechazado de manera reiterada.

De acuerdo con lo señalado por la propia Zapata, este tipo de versiones no solo son falsas, sino que también representan una forma de revictimización, al poner en duda un hecho que marcó su vida personal y profesional.

Tras las declaraciones del influencer, Laura Zapata anunció que emprendería acciones legales por daño moral al considerar que los comentarios afectaron su honor, su reputación y su trayectoria.

Además, dejó claro que busca que el caso siente un precedente para que figuras públicas y creadores de contenido asuman responsabilidad por lo que dicen en espacios mediáticos.

Laura Zapata demandó al influencer Kunno por insinuar un “autosecuestro” tras el secuestro que sufrió junto a Ernestina Sodi (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué respondió Laura Zapata sobre el abogado de Kunno?

Otro de los temas abordados por Laura Zapata en su conversación con los medios de comunicación fue la participación del abogado Gerardo Rincón Flores, actual representante legal de Kunno.

La hermana de Ernestina Sodi volvió a cuestionar que el litigante primero buscara ofrecerle sus servicios a ella y, posteriormente, aceptara la defensa del influencer.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el abogado procediera legalmente en su contra por la difusión de un audio, Zapata respondió con ironía y puso en duda su actuación profesional.

“¿Tiene moral una persona que busca primero a una persona y luego a la otra? ¿De los dos que van a entrar a un pleito?”, expresó.

Pese a la posibilidad de enfrentar nuevas acciones legales, Laura Zapata aseguró que mantiene la tranquilidad porque considera que el caso se encuentra en manos de las autoridades competentes.