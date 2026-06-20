Laura Zapata reacciona a la condena contra la enfermera de su abuela Eva Mange: ‘No borra el sufrimiento’

En 2021, Laura Zapata denunció públicamente las condiciones en las que se encontraba su abuela Eva Mange mientras residía en una casa para adultos mayores. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes”; esa fue una de las frases con las que Laura Zapata informó que una jueza dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra Jessica Martínez, enfermera acusada de negligencia en el cuidado de su abuela, Eva Mange Márquez, quien murió en junio de 2022 a los 104 años.

A través de una publicación en redes sociales, la media hermana de Thalía aseguró que el fallo representa una forma de justicia para su familia después de varios años de denuncias y procedimientos judiciales por las condiciones en las que vivió la señora Eva Mange durante sus últimos años.

“Hoy mi corazón descansa un poco más en paz. La justicia finalmente llegó para mi abuela, doña Eva Mange Márquez. Hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño”, escribió Laura Zapata.

La actriz afirmó que la resolución va más allá de una victoria personal y consideró que puede convertirse en un precedente para miles de adultos mayores que sufren abandono, abuso o maltrato por parte de sus cuidadores.

“Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia. Representa una esperanza para miles de personas adultas mayores que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia”, agregó.

Laura Zapata también agradeció a las autoridades que participaron en el proceso y a las personas que respaldaron su exigencia de justicia durante los últimos años.

“Esta sentencia no borra el sufrimiento vivido, pero sí honra la verdad. Por mi abuela. Por nuestros adultos mayores. Por la justicia”, concluyó.

¿Qué ocurrió en el caso de Eva Mange y su enfermera?

La controversia comenzó en 2021, cuando Laura Zapata denunció públicamente las condiciones en las que se encontraba su abuela Eva Mange mientras residía en una casa para adultos mayores.

La actriz, quien participó en las telenovelas Pobre niña rica y María Mercedes, protagonizada por Thalía, difundió imágenes de las heridas que presentaba la mujer y responsabilizó a la enfermera Jessica Martínez de una presunta negligencia en los cuidados.

De acuerdo con las denuncias de Zapata, la señora Eva Mange desarrolló severas escaras y otras lesiones que deterioraron significativamente su estado de salud. La actriz sostuvo durante años que los daños sufridos por su abuela no podían considerarse únicamente lesiones, pues terminaron afectando gravemente su calidad de vida.

Tras el fallecimiento de Eva Mange en junio de 2022, Laura Zapata continuó con el proceso legal e incluso solicitó que el caso fuera reclasificado. En agosto de 2023 declaró que buscaría que las autoridades investigaran los hechos más allá del delito de lesiones, al considerar que las heridas sufridas por su abuela contribuyeron a su muerte.

Durante ese mismo proceso, la hermana de Thalía aseguró que la enfermera presuntamente le ofreció dinero para que desistiera de la denuncia, propuesta que rechazó porque, según explicó, su intención era que se aplicara la ley. También afirmó que su abuela habría sido intimidada para no hablar sobre algunas situaciones que ocurrían dentro de la residencia.

Eva Mange Márquez fue madre de Yolanda Miranda Mange, quien tuvo cinco hijas: Laura Zapata, Gabriela Sodi, Federica Sodi, Ernestina Sodi y la cantante Thalía. Laura Zapata nació del matrimonio de Yolanda Miranda con Guillermo Zapata Pérez, mientras que Thalía es hija de Ernesto Sodi Pallares.

La enfermera negó las acusaciones durante el proceso judicial. Sin embargo, este 2026 Laura Zapata anunció que una jueza dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión, resolución que la actriz calificó como un precedente en la lucha contra el maltrato hacia los adultos mayores.