Así fue la boda de Ernestina Sodi, hermana de Thalía, en el funeral de su mamá: ‘Se casó encima del ataúd’

Camila Sodi recordó como fue la boda de su mamá Ernestina en un velorio. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com).

Camila, hija de Ernestina Sodi, considera que en su familia la muerte ha sido un tema que se trata con mucha naturalidad, aunque hubo situaciones que hasta a ella le parecen difíciles de creer: “Mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá”.

La escritora Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata, murió el 9 de noviembre de 2025, luego de complicaciones médicas por dos infartos, situación que ha causado un largo luto en su hija Camila, quien ahora lanza el libro El pequeño libro del duelo.

Camila Sodi recuerda la boda de su mamá en un funeral

En el marco de la promoción del material, Camila Sodi conversó con la periodista Mara Patricia Castañeda y recordó distintos episodios de la vida de su madre, a quien llamaba ‘Titi’, desde su negocio de ataúdes biodegradables —“en uno de esos enterramos a mi mamá”— hasta su boda en el funeral de su abuela Yolanda Miranda Mange.

Mara Patricia Castañeda recordó durante la entrevista: “Ella se casó encima del ataúd de tu abuela”. Camila confirmó la información y explicó que se trata de un episodio que no relató en su libro: “Dije ‘Ni Felini va a creer esta historia’”.

Ernestina Sodi contrajo nupcias con Mauricio Camps, en la misma agencia funeraria donde fueron velados los restos de su madre Yolanda Miranda, anoche. FOTO: ARCHIVO/FRANCISCO RODRIGUEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

A su parecer, para su mamá parecía algo normal: “Como lo pongo en el libro, mi mamá en Titilandia, vivía en un mundo como rosa, con ponis, unicornios, los pajaritos entraban y la vestían en la mañana. Ella veía lo más hermoso en todo, en verdad había una ingenuidad de una manera, como de ver con mucha maravilla el mundo, algo como lo que yo tengo, esta parte en la que yo puedo y quiero ver la vida maravillada, es parte de haber vivido bajo la esfera de Titilandia”.

Para Camila, la forma enfrentar la vida de su mamá era increíble: “Había cosas que para la gente normal les parecía absurdo, ‘¿cómo está pasando una boda y un velorio al mismo tiempo?’ Es demasiado, hay historias muy intensas, pero cada familia tiene historias muy intensas (...) La realidad siempre supera la ficción”.

Marina Sodi, Ernestina Sodi, Eva Mange Márquez y Yolanda Miranda FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo fue la boda de Ernestina Sodi en el funeral de su madre?

En 2011, la escritora Ernestina Sodi estaba planeando su boda con el político Mauricio Camps, “No hablo mucho de mi vida privada, pero solamente asistirán amigos cercanos”, comentó a la revista Quién en ese entonces.

La boda se celebraría originalmente el 28 de mayo de ese año y ya tenían una bola de rumores como invitados: se decía que sería en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas y que sus padrinos podrían ser Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Camila Sodi.

Sin embargo, Yolanda Miranda Mange murió un día antes por un derrame cerebral y, después de la misa de cuerpo presente, oficiada por el padre José de Jesús Aguilar (responsable de Comunicación Social y Prensa de la Arquidiócesis de México), Ernestina sorprendió a todos con su matrimonio en la agencia funeraria.

Alicia Camps, hermana del novio, anunció a la prensa en el lugar que se habían casado. De acuerdo con Quién, los testigos de la ceremonia civil fueron Camila y Marina Sodi, Thalía y Tommy Mottola.

Entre los presentes, estuvieron Alejandro Benítez y la conductora Anette Cuburu, además, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ le dedicó unas palabras de cariño a los recién casados.

Alicia Camps, hermana de Mauricio Camps salió a comunicar a la prensa el enlace matrimonial entre Ernestina Sodi y su hermano en la funeraria donde se realizaron los funerales de la señora Yolanda Miranda Mange, madre de la cantante y actriz, Thalía. FOTO: FRANCISCO RODRIGUEZ/CUARTOSCURO.COM (Francisco Rodríguez)

El mariachi Emperadores y el grupo Los Paladines tocaron algunas canciones en la funeraria, agrega la publicación de la época, luego se fueron a casa de Ernestina en Lomas de Vista Hermosa.

El matrimonio con Mauricio Camps duró dos años. Ernestina Sodi solo tuvo dos hijas (Camila y Marina) de su relación anterior con Fernando González Parra.